Tacizle suçlanan Hollywood yapımcısının şirketine soruşturma

Hollywood'da birçok kadın oyuncunun taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya olan ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın şirketi hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.

New York Başsavcılığı Pazartesi günü The Weinstein Company'ye gönderdiği yazıda, şirket bünyesinde cinsel taciz ya da ayrımcılık gerekçesiyle şikayet bildirimi yapıldığını gösteren belgelerle şirketin işe alım, işten çıkarma ve terfi politikasını açıklayan belgelerin gönderilmesini istedi.

Soruşturma başsavcılığın yurttaşlık haklarıyla ilgilenen birimi tarafından yürütülüyor. Başsavcı Eric Schneiderman yaptığı açıklamada, "Hiçbir New Yorklu cinsel baskının, tacizin ve korkunun egemen olduğu bir işyerine mecbur kalmamalı" dedi.

Suçlamalarla ilgili yapımcı Weinstein'ın şahsına yönelik Los Angeles, New York ve Londra'da soruşturmalar açılmıştı.

New York Times gazetesi Ekim ayı başında Weinstein'a yöneltilmiş cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını haber yaptıktan sonra aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın birçok ünlü filmin yapımcısı olan 65 yaşındaki Weinstein tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

New York polisi geçen hafta Weinstein'ın 2004 yılında cinzel tacizde bulunduğuna dair bir olayı incelediğini duyurmuştu.

Sinema dünyasının en prejtijli ödülü Oscar'ı veren kurum olan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi suçlamaların ardından Weinstein'i üyelikten atmıştı.

İngiliz film akademisi BAFTA da geçtiğimiz hafta Weinstein'ın üyeliğine son vermişti.

dpa/GY/HS

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