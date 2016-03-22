Tacizle suçlanan eski DEP milletvekili ve avukat Sedat Yurtdaş'ın yargılanmasına başlandı

Eski milletvekili ve avukat Sedat Yurtdaş’ın stajyerine cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 6545 sayılı yasa çerçevesinde görevsizlik kararı vererek, davanın bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine hükmetti. Duruşma tarihine Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, duruşmayı kadın ve LGBTİ hakları aktivistleri ile İstanbul ve Diyarbakır Barosu’ndan kadın avukatlar takip etti. Yurtdaş, cinsel saldırı suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu 102. Maddeden yargılanıyor.

Avukat Duman: Müvekkilimiz yargılandı

Tacize uğrayan kadının avukatı Ezgi Duman, sanık Yurtdaş’la ilgili şikayetin 2013’te yapıldığına, ilk duruşmanın ise 2016’da görüldüğüne dikkat çekti.

Kadın Avukat Dayanışması aktivisti de olan Duman duruşmada yaşananları şöyle özetledi:

“Duruşmada müvekkilimizin özel hayatı ve başkalarıyla ilişkileri sorgulanmaya çalışıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, müvekkilimizin ünlü olmak için bunu yaptığını, kadın örgütlerinin kullanıldığını iddia etti.”

“Müvekkilimiz Yurtdaş’ın ‘ünlü olma isteği’ iddialarına karşılık yaşadıklarını aktardı. Diyarbakır’da bu olayın duyulması nedeniyle stajının kesintiye uğradığını, uzun süre staj yapacak bir yer bulamadığını, yanında staj yaptığı bir avukatın kendisine ‘bu nedenle çok baskı görüyorum’ diyerek stajını sonlandırdığını, sosyal ilişkilerinin kesintiye uğradığını belirtti.”

“Hakim hanım, müvekkilimize soru sorarken sanki sanık müvekkilimizmiş gibi bir tablo ortaya çıktı. Tacizi neden hemen fark etmedin, gibi sorular soruldu. Müvekkilimiz ve biz avukatlar, tacizi farketmenin ve adli makamlara taşımanın zorluğunu, bir de çalıştığı bir yer söz konusu olduğunda bunu bildirmenin daha da zorlaştığını anlattık.”

“Hakim görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza’ya yolladı. Bir sonraki duruşma tarihini, Ağır Ceza Mahkemesi belirleyecek.”

Ne olmuştu?

Stajyer avukat A.K., Ağustos 2013’te yanında staj yaptığı Sedat Yurtdaş’tan cinsel saldırı suçlamasıyla 23 Aralık 2013’te Baro’ya, 30 Aralık 2013’te savcılığa şikayette bulundu. Sedat Yurtdaş da iftira suçlamasıyla A.K. hakkında şikayette bulunmuştu.

Savcılık, Sedat Yurtdaş ve avukatlık bürosunda sekreterlik yapan kişinin ifadesine başvurduktan sonra her iki suçlama hakkında da takipsizlik kararı vermişti. Kararda “cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirdiğine dair A.K.’nin beyanı dışında delil bulunmadığı” ifadesine yer verilmişti. Ayrıca Sedat Yurtdaş'ın "iftira" suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu da A.K. anayasal şikayet hakkını kullandığı için düşmüştü.

Nisan 2014’te Türkiye’nin farklı illerinden 150’ye yakın kadın avukat, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak takipsizlik kararına itiraz etmiş ve itiraz kabul edilmişti. Bunun üzerine Sedat Yurtdaş hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Sedat Yurtdaş 1991-1995 döneminde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listelerinden seçime katılarak Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokrasi Partisi (DEP) milletvekiliği yaptı. Avukatlık yapan Sedat Yurtdaş çeşitli gazetelerde insan hakları üzerine yazılar yazıyor.