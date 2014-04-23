150 kadın avukat, Sedat Yurtdaş'a açılan cinsel taciz davasında birleşti

Eski DEP Milletvekili ve avukat Sedat Yurtdaş’ın, yanındaki kadın avukata yönelik olarak “cinsel saldırı” suçundan yargılanması gündemde. Batman Ağır Ceza Mahkemesi, cinsel taciz mağduru meslektaşlarını savunan 150 kadın avukatın, karara itirazda bulunması üzerine, söz konusu suçlamaya ilişkin olarak yeni bir delilin ortaya çıktığını belirterek, takipsizlik kararını kaldırdı.

ETHA’dan Arzu Demir’in haberine göre; Batman Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Ceza Mahkemesi’nin, yanında çalışan kadın avukata cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan avukat Sedat Yurtdaş hakkında verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.

1991 yılında Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ile HEP adına SHP listelerinden 31 yaşında Meclis'e giren, 1994'teki yemin krizinde dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan, Diyarbakır Barosu avukatlarından Sedat Yurtdaş, hakkında yanında çalışan bir kadın avukata cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak, savcılık, takipsiz kararı vermişti. Mağdurun şikayeti ile tanıkları dinlemeyen savcılık, Sedat Yurtdaş’ı dinlemekle yetinmişti.

150 kadın avukat itiraz etti

Cinsel taciz mağduru meslektaşlarını savunan 150 kadın avukat, karara karşı Batman Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme, söz konusu suçlamaya ilişkin olarak yeni bir delilin ortaya çıktığını belirterek, takipsizlik kararını kaldırdı.

Adli Tıp Kurumu raporu var

Söz konusu delil ise, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği psikolojik rapor. Raporda, isnat edilen suç ile mağdur avukatın anlatım ve tavırlarının uyumlu olduğu belirtildi. Böylece cinsel saldırı bilimsel olarak da ispatlanmış oldu.

Yurtdaş’ın iftira suçlaması kabul edilmedi

Avukat Sedat Yurtdaş’ın taciz mağduru kadın avukat hakkında “iftira” suçlamasıyla başvuruda bulunmuş, savcılık başvuru hakkında takipsizlik kararı vermişti. Batman Ağır Ceza Mahkemesi, Yurtdaş’ın takipsizlik kararına yaptığı itirazı ise kabul etmedi.

‘İddianame hazırlanacak’

Hukuki gelişmelere ilişkin olarak ETHA’ya bilgi veren avukat Ezgi Duman, Batman Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcılığın takipsizlik kararını kaldırmasının ardından Diyarbakır Savcılığı’nın iddianame hazırlayacağını, iddianamenin mahkeme tarafından kabulü durumunda yargılamanın başlayacağını söyledi.

‘Diyarbakır Barosu artık kararını vermeli’

Sedat Yurtdaş hakkında Diyarbakır Barosu’na başvuruda bulunduklarını hatırlatan Avukat Duman, “Baro yönetimi, Sedat Yurtdaş hakkında disiplin soruşturması başlatmak için, Batman Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bekliyordu. Aslında böyle bir beklemeye girmeden de soruşturmayı başlatabilirdi. Ancak yapmadılar. Şimdi çıktı, hemen disiplin soruşturmasını başlatmaları gerekiyor. Biz de kararı baro yönetimine göndereceğiz” dedi.