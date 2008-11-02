Tacizle suçlanan baba öldürdü

İzmir’in Konak İlçesi’nde, 20 yaşındaki Emine Akay, kendisine elle tacizde bulunduğu için polise şikayet ettiği babası 46 yaşındaki Hamit Akay tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.



Olay, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bankadan para çekmek için dışarı çıkan Türkan Akay, döndüğünde, eşi Hamit Akay’ın üzeri kanlı olarak kapıdan çıkıp hızla uzaklaştığını gördü. Eve giren Türkan Akay, önceki akşam saatlerinde evine dönen kızı Emine Akay’ı kan gölüne dönen yatakta haraketsiz yatarken buldu. Türkan Akay’ın polisi aramasıyla eve gelen ekip, Emine Akay’ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü.



Yapılan incelemede genç kızın şah damarının kesildiği, başının gövdesinden ayrılmasına ramak kaldığı saptandı. Emine Akay’ın evine döndüğünü öğrenen babası Hamit Akay tarafından öldürüldüğü belirlendi.