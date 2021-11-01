Tacize uğrayan Kanal D Haber Sunucusu Şevval Şirin: Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?

Kanal D haber sunucusu Şevval Şirin, Suadiye Marmaray durağı yakınında tacize uğradığını söyledi. Şirin, "Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" tepkisini dile getirdi.

Şirin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı?' dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu. Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" ifadesini kullandı.