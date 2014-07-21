Tacize uğrayan kadınlar için internet sitesi kuruldu

Yıllarca otobüste, işyerinde, kafe ve restoranlarda, hatta yol ortasında çeşitli kez sözlü ve davranışsal tacize uğrayan 27 yaşındaki Laura Bates, "Every-day Sexism Project" yani Günlük Hayatta Cinsiyet Ayrımcılığı adlı bir internet sitesi kurdu.

Sitenin üyesi 70 bini geçti

İngiltere'de yaşayan Bates, bu siteyi kurarak aynı şeyi, yaşayan kadınların ortak bir platformda buluşabilmeleri sağladı. 20 ülkeden 10-65 yaş aralığında 10 binden fazla kişinin üye olduğu sitede, kadınların şimdiye kadar paylaştığı taciz öyküleri 70 bini geçti.

Amaç: Tacizin çok yaygın olduğunu göstermek

Bates, projeninn amacını ise şöyel açıklıyor; cinsiyetçi söylem ya da eylemlerin gündelik hayatta düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğunu göstermek.