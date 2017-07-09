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Yaşam

Tacize uğrayan çocuk olanları bir yıl sonra anlatabildi; 44 yaşındaki adam tutuklandı

Ali S. çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

09 Temmuz 2017 12:55

Bir yıl önce Konya'nın merkez Meram İlçesi'nde meydana gelen olay, F.E.'nin geçen haziran ayında yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ali S., ilköğretim öğrencisi F.E.'ye sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. F.E.'nin bu istekleri reddetmesine rağmen Ali S., istek yollamaya devam etti. Ali S., bir süre sonra arkadaşlık isteğini kabul eden F.E.'yi ''Evime gelip misafirim ol. Sana kıyafetler vereceğim, dondurma alacağım'' diyerek evine davet etti. F.E. de bu isteği kabul edip eve gitti. İddiaya göre Ali S. evine gelen F.E.'ye tacizde bulundu. Küçük çocuk bunun üzerine evden kaçtı.

1 yıl sonra ailesine anlattı

F.E., yaklaşık bir yıl sonra olayı ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikayette bulundu. F.E. polise verdiği ifadesinde, ''Bana facebook üzerinden birkaç kez arkadaşlık isteği gönderdi. İlk başlarda kabul etmedim. Bir süre sonra kabul ettim. Bana 'Evime misafir ol. Sana kıyafetler vereceğim, dondurma alacağım, hem de bir şeyler yeriz' dedi. Ben de gittim. Eve gittiğimde beni taciz etti" dedi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis Ali S.'yi evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ali S. geçen 30 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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