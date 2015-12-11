Tacize uğrayan 10 yaşındaki kız: Her gün rüyamda onu görüyorum, dışarıya çıkamıyorum

Adana'da komşusunun evinin tuvaletinde tacize uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu, "Her gün rüyamda o adamı görüyorum, çok korkuyorum" dedi.

Adana’da bir kişi, Suriye asıllı 2 çocuğu taciz ettikten sonra 10 yaşındaki H.E.’ye tecavüz etmeye çalışırken yakalanan tacizci olay yerinden kaçtı.

Olay mahalleli tarafından polise haber verildi. Polis, alarma geçerek çocuklara tacizde bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

10 yaşında ilkokul 4. sınıf öğrencisi H.E., o günden beri zor günler geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben bakkala gidiyordum orada bir adam geldi, 'burada Fatma diye bir kadın oturuyormuş' dedi ben de gittim nerede oturduğunu gösterdim. Sonra 'kapıyı aç' dedi bende açtım sonra 'tuvalete gir sus' dedi ve burada 'dur' dedi. Adam kapıdan bakıyordu sonra komşunun kızı süt almaya gidiyordu, benim elimdeki poşet yere düşmüştü ses çıkınca, kız dedi ki 'anne tuvaletten sesler geliyor' annesi çıkınca adam hemen kaçtı. Ağzımı kapatmıştı kulağımı çekmişti sesim çıkmasın diye 'sus' diyordu. Ben bakkala giderken dedi ki 'elindeki parayı bırak sana büyük para vereceğim' dedi sonra beni oraya götürdü."

Küçük kız çok korktuğunu belirterek, "O günden beri hayaller görüyorum rüyama giriyor hep aynı adamı görüyorum, dışarıya çıkamıyorum" diye konuştu.