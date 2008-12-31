Tacize karşı 'Mor İğne'

Yılbaşı gecesi yaşanan tacizleri protesto eden bir grup, İstiklal Caddesi'nde kadınlara 'Mor İğne' dağıttı.



Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde toplanan kadınlar, üzerlerinde ''Bedenim benim'' yazılı yelekler giyerek, kadınların sürekli tacize uğradıklarını ve cinsel istismara maruz kaldıklarını öne sürdü.



Grup, caddedeki kadınlara ''Mor İğne'' dağıtarak, kendilerine tacizde bulunan kişilere iğne batırmaları yönünde tavsiyelerde bulunurken, bazı erkek vatandaşlar ile turistler de gruba destek verdi.

