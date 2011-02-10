-''TACİZE AĞIR CEZA''YA DESTEK İSTEDİLER TBMM (A.A) - 10.02.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, cinsel suçlara cezaları artıran kanun teklifine ilişkin medyaya, ''Bunun insanlık suçu olduğuna inanıyorsanız, bizim yapmaya çalıştığımız şeyin, masumiyeti korumak olduğuna inanın. Bize destek verin'' çağrısında bulundu. Dedegil, AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan ile TBMM'de gazetecilerin, kanun teklifine ilişkin sorularını yanıtladı. Medyanın, teklifin ''hadım etmek'' şeklinde duyurulmasına karşı çıktıklarını belirten Dedegil, ''Bu bir hadım ve ceza değildir, tedavidir'' ifadesini kullandı. ''Bir yetişkin, çocuğa olması gerekenin dışında bir şey hissediyorsa bu hastalıktır'' değerlendirmesinde bulunan Dedegil, bu kişilerin bir olaya karışmadan gidip tedavi olması gerektiğini söyledi. Alev Dedegil, ''Hangi akılla, vicdanla, duygu ile itiraz edildiğini bilmiyorum. İtiraz edenlerin topluma, çocuklara karşı sorumluluğudur. Mağdur olanın yanındayız ve mağduriyetinin giderilmesi için bu yola çıktık, sonuna kadar da kararlıyız'' dedi. Dedegil, hasta olan bir kişinin ilaç aldığı zaman rahatladığını ya da iyileştiğini kaydederek, ''Bu da böyle bir şey. Bunun dünyadaki uygulamalarını izliyoruz'' diye konuştu. Alev Dedegil, medyadan şu taleplerde bulundu: ''Bunun insanlık suçu olduğuna inanıyorsanız, bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyin masumiyeti korumak olduğuna inanın; bize destek verin... Lütfen bundan sonra öyküleri yayınlamayın, sadece cezaları teşhir edin. Yani 'çocuğu aldı, arabasına çağırdı, götürdü...' Böyle şeyler yayımlamayın. Bu çok daha etkili olan bir şeydir. Vicdan dışı suçlarla mücadelede toplumun birlikte hareket etmesi çok önemli. Medya da bunun çok önemli bir ayağı.'' Aşkın Asan ise AK Parti grubunun teklife destek verip vermediğinin sorulması üzerine, teklife başta grup olmak üzere, halkın çok büyük desteğinin olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, Diyanet İşleri Başkanlığının teklifi, ''Organların Allah tarafından verildiği ve isteseydi Allah cezalandırırdı'' şeklinde değerlendirdiğinin anımsatması üzerine Asan, ''Kanun teklifinin hiçbir yerinde 'hadım' kelimesi geçmiyor. Hiç kimsenin organları alınmıyor, hadım yok. Hadım kelimesini siz kullandınız ve orada da hata yaptınız. Pedofili suçlularından; 2 yaşındaki çocuğa bile tecavüz eden, onları öldüren, organlarını parçalayan canilerden bahsediyoruz. Bunlar hasta ise bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavide kullanılan ilaç, ayda bir vurulan, kadınların doğum kontrolünde kullandığı 'Depo Provera' denilen bir ilaçtır'' dedi.