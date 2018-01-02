T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tacizden yargılanan Ak Parti İlçe Başkanı istifa etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısı sonrası istifa

02 Ocak 2018 23:33

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısı sonrası istifa etti
23 Ağustos 2016 yılında tarihinden beri Ak Parti Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın Menekşe istifa etti. Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"2016 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugüne kadar yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.
Menekşe\'nin istifası öncesi düzenlenen Ak Parti ilçe başkanları tanıtım toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorusuna İl Başkanı Ahmet Ertürk, \"Geçmişte yaşanan bir olay bu. Şu anda ilçe başkanlığı için engel değil\" diye cevap vermişti.
TACİZDEN 93 GÜN CEZA ALMIŞTI
Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi\'nde 19 Haziran 2008\'de, H.Ö. adlı kadın balkona çıkan Aydın Menekşe\'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. H.Ö. ile eşi L.Ö.\'nün şikayeti üzerine Menekşe hakkında Germencik Sulh Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 16 Ekim 2008\'de kararını açıklayan mahkeme, Menekşe\'nin 93 gün hapsine hükmetti. Menekşe\'nin hapis cezası para cezasına çevrilerek bin 860 lira ödemesine karar verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAk Parti GermencikBaşkanı Aydın MenekşeAğustosBaşkanlığıAydın MenekşeMenekşeBugüneAk Parti ilçeBaşkanı Ahmet ErtürkTACİZDENGÜN CEZA ALMIŞTI GermencikMahallesiHaziranGermencik Sulh Ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24