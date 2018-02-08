Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.\'yi zorla alıkoyup taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. Tahliye kararını duyan Çevik, mahkeme salonunda \'İşte Adalet\' diye bağırdı.

Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik İstanbul\'da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu\'ya çağırdığı T.D. ile buluştu. Önce restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra Çevik\'in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Saim Çevik, iddiaya göre otomobilde T.D.\'yi taciz etti. Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete gittiği sırada T.D. balkondan atladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Çevik, bir yakınını eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Çevik tutuklandı. Çevik hakkında \'basit cinsel saldırı\', \'hürriyeti tahdit\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Ak Parti\'den ihraç edilen Saim Çevik ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Mağdur T.D. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Çevik, savunmasında suçlamaları reddedip, kendisine tuzak kurulduğunu ifade ederek, \"Benim olayım ve tutuklanmam iftira, kurgu, yönlendirme ve senaryo üzerinedir. Kendisiyle görüştüm. İş bulmak için kendisine hep yardımcı oldum. 3 tane iş buldum ama 3 işi de beğenmedi. Olay günü 3 saat boyunca oturduk. Sonra bayan arkadaş gitti. Bu kez T.D. ile yalnız kaldık. Daha sonra ben hasta olan babamı ziyaret etmek için hastaneye gideceğimi söyledim. Yine peşimi bırakmadı. Hastanedeki işim bitince karnının acıktığını söyledi. İçkili restorana gittik. Burada birlikte alkol aldık. Daha sonra eve gittik. Evde hem hasta olan babamın giysileri vardı hem de ben üstümü değiştirecektim. O gece T.D. ile bu eve geldik. O kadar çok sarhoştu ki sizlere anlatamam. Sürekli kusuyordu. Ben de hadi evine git dememe rağmen yine de eve gitmek istemedi. Artık sabah olmak üzereydi. T.D. bir anda yok oldu. Evin her yerini aradım bulamadım. Sokağa çıktığımda onu yerde yatar vaziyette buldum. Kolundan tutup tekrar eve getirdim. Çekyata yatırdım, ayakkabılarını çıkarttım ve sonra evden ayrıldım. Kapıyı bile açık bıraktım. Sabah da Mudurnu\'daki evime geldim. Bu olayı duyunca kendim polise gittim teslim oldum. Kesinlikle suçsuzum. Ben ona gariban diye yardım etmek istedim\" dedi.

\'SİYASİ KARİYERİMİ BİTİRDİ\'

Bu olay yüzünden siyasi kariyerini ve belediye başkanlığını kaybettiğini, esas mağdurun kendisi olduğunu da vurgulayan Çevik, savunmasına şöyle devam etti:

\"Yapılan senaryo üzerine tutuklandım. 4 aydır cezaevindeyim. Burada tek bir amaç vardı ve bunu da uyguladılar. Bu ve bununla iş birliği yapan kişilerin tek hedefi vardı. Beni uygunsuz bir şekilde yakalatıp, fotoğraflarımı çekip, akıllarınca beni yok edeceklerdi.\"

\'BABA GİBİ GÖRÜYORDUM\'

Mağdur T.D. ise, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, \"Bana zorla içki içirdi. Çeşitli mekanlara götürdü. Ben de direndim. Birkaç kez zorla beni öptü, tokat attım. Otomobilde ve oturduğumuz yerlerde tacize uğradım. Onu gerçekten baba gibi görüyordum. O yüzden ilk başlarda ona toz konduramadım. Ta ki beni dudaklarımdan öpünceye kadar. Hatta eve geldik ve bana burada tehditler savurdu. \'Sen benimsin, sadece benim olacaksın\' diyerek tehdit etti. Dayıma sesli mesajlar gönderdim, konum attım, gelin bana bu adam tecavüz edecek dedim, ama attığım konumdan dayım beni bulamadı. Sonra bir ara Saim Çevik tuvalete gidince ben de ışığı yanmayan bir odaya girip, kendimi camdan aşağıya attım. Bileğim kırıldı, kalçam zedelendi. Beni bulup tekrar eve getirdi. Sonra da beni bırakıp gitti. Ben de korka korka, sürüne sürüne evden çıktım. Yolda 3 genç gördüm ve yardım istedim, ambulans çağırdılar hastaneye kaldırıldım\" dedi.

Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaatine vardığı Saim Çevik’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

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