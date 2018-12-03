Tacizden tutuklanan jinekolog hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen jinekolog Fecri Sevilen hakkında 25 yıla kadar hapis istendi.

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İddianamede, tedavi için muayenehanesine gelen iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve kadınlardan birinin mahrem fotoğrafını çekerek özel hayatını ifşa ettiği vurgulandı. Ünlü jinekolog, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları reddetti.



Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Şikâyette sunulan davranışların tedavinin bir gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sevilen, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.