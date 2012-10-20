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Yaşam

Tacizciyi işten çıkaran işveren haklı bulundu

Tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı istemleri reddedildi

20 Ekim 2012 16:00

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işyerindeki çalışana cinsel tacizde bulunulmasının işverene fesih hakkı verdiğine karar vererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı istemlerini reddetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarılan kişinin kıdem ve ihbar tazminatı isteğine ret kararı verildi. Bir mağazada personel olarak çalışan, işine bir anda son verildiği gerekçesiyle dava açarak, kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altın alınması talebinde bulundu.

Daire, yerel mahkemenin, mağdurun dilekçesi ile tanık ifadelerine rağmen kendisini taciz eden davacıyı karakol ve savcılığa şikayet etmemesi sebebiyle işveren feshinin haklı olmadığı şeklindeki değerlendirmesinin de yerinde olmadığına karar verdi.

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