Tacizciyi dövüp, jandarmaya verdiler

Muğla’nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalıkavak Beldesi'nde, ilköğretim öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen M.P. çevredeki esnaf tarafından dövülüp, jandarma teslim edildi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Çarşı Caddesi'ndeki Belediye Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Bir süre arkadaşlarıyla parkta oynayan ilköğretim okulu 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki M.D. evine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan inşaat işçisi 17 yaşındaki M.P., iddiaya göre, M.D.'ye laf atıp, elle cinsel tacizde bulundu. M.D.'nin bağırarak yardım istemesi üzerine kaçmaya çalışan M.P., çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Esnaf tarafından dövülen M.P., daha sonra jandarmaya teslim edildi. Olayı haber alarak jandarmaya gelen baba C.D., M.P.'den şikayetçi oldu. Jandarma M.D. ile 3 görgü tanığının ifadelerine başvurdu. M.D.'nin ifadesinde, ``Yolda yürürken yanıma yaklaşan bir kişi laf atıp, kolumdan tutarak beni kendine doğru çekip sarıldı. Bunun üzerine korkup, bağırarak yardım istedim'' dediği öğrenildi. Zanlı M.P.'nin yarın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

