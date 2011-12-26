Tacizciye Noel Baba sürprizi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekiplerince, yılbaşında alınacak güvenlik önlemleri öncesinde Noel Baba, simitçi, ayakkabı boyacısı, kapkaççı, çöpçü ve simit satıcısı kılığına giren polislerce tatbikat yapıldı.Taksim Gezi Parkı'nda düzenlenen ve 20 polisin görev aldığı tatbikatta, Milli Piyango satın alan bir kadının çantasından telefon çalan veya caddede yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alan kişiler, Noel Baba, ayakkabı boyacısı simitçi veya çöpçü kılığındaki polisler tarafından yakalandı.Tatbikat hakkında açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Dursun Güneş, müdürlük olarak geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmesi için gereken tedbirler aldıklarını belirtti.Bu yıl aldıkları önlemleri geçen yıllara göre arttırdıklarını dile getiren Güneş, 2 bin 500 civarında polisin yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi ve çevresinde görev alacağını ifade etti.Yılbaşı gecesinde sadece İstiklal Caddesi ve çevresinde değil Nişantaşı, Bakırköy ve Sultanahmet meydanları, Anadolu yakasında da Bağdat Caddesi gibi kutlamaların yoğun olduğu bölgelerde önlemler alacaklarını kaydeden Güneş, geçen yıl 500 güven timiyle görev yaparken bu yıl sayıyı 600'e çıkardıklarını anlattı.Güneş, özellikle foto film ve Bilişim Şube Müdürlüğünce alana HD kalitesinde kameralar yerleştirileceğini belirterek, ''Yılbaşı gecesinde olabilecek olayları izleme imkanı olacak. Bunun dışında polisimiz, önceki yıllardaki gibi Noel Baba, simitçi, Milli Piyangocu gibi çeşitli esnaf rollerine girecek. Ancak amacımız burada girdiğimiz esnaflık görevini yapmak değil, etrafı gözlemleyerek olabilecek olaylara anında müdahale etmek açısından, suçlu bizi görmeden biz suçluyu görme mantığından hareket ediyoruz'' dedi.Güneş, geçen yıl 68 taciz olayına müdahale ettiklerini, bu olaydan 14 kadın müştekinin şikayetçi olduğunu anımsatarak, "Geçen yıl meydana gelen 14 şikayet olayında 19 zanlı adliyeye çıkarıldı ve 13'ü tutuklandı" diye konuştu.