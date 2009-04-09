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Yaşam

Tacizciye kadınlardan meydan dayağı

Samsun'un en işlek caddesinde yürüyen iki genç kız kendilerine laf attıklarını iddia ettikleri bir kişiyi tekme tokat dövdü

09 Nisan 2009 03:00

Samsun'un en işlek caddesinde yürüyen iki genç kız kendilerine laf attıklarını iddia ettikleri bir kişiyi tekme tokat dövdü

Kavgayı caddeden geçen sivil polis memuru ayırarak iki tarafıda karakola götürdü. Ancak genç kızlar şikayetçi olmadıkları için erkek şahıs hakkında işlem yapılmadı.

Olay bu sabah İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İki genç kız caddede yürüdükleri sırada kendilerini takip eden ve laf atan bir erkek şahısa saldırdı. Kızlardan biri köşeye sıkıştırıp boğazına sarıldığı erkek şahısa "Sen nasıl bir erkeksin. Senin karın, çoluk çocuğun yok mu? Beni sinir etme" diyerek döverken, çevredeki vatandaşlarda olayı seyretti. Bu sırada caddeden geçmekte olan bir sivil polis olaya müdahale ederek kavga eden iki kızla erkek şahısı ayırdı.

Genç kızların şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine sivil polis karakol ekibi çağırdı. Bu sırada erkek şahıs bir şey yapmadığını anlatmaya çalıştı. Genç kızlar polis ekiplerini beklerken biri sinir krizi geçirip ağlamaya başladı. Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında polis otosuna bindirilen kızlar, karakola gidince zanlıdan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Bunun üzerine erkek şahıs hakkında polis hiç bir işlem yapmadı (dha) 

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