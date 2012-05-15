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Yaşam

Tacizcisini önce ağaca bağladı, sonra bıçaklayıp fotoğraflarını çekti

5 çocuk annesi kadın, kendisini taciz eden D.K'nin anlını ve göğsünü çizdi

15 Mayıs 2012 20:59

Samsun'da 5 çocuk annesi bir kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi ağaca bağlayıp bıçakla yaraladığı ve yarı çıplak fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki 5 çocuk annesi M.D., kendisini taciz ettiğini ve hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü D.K'nin buluşma isteğini kabul etti. Teknepınar köyündeki ormanlık alana giden M.D, ilişkiye girmek istediğini belirten D.K'nin teklifini, kendisini ağaca bağlama şartıyla kabul ettiğini söyledi. Bunu kabul eden D.K, genç kadın tarafından, üzerinden çıkardığı pantolon ve gömlekle bir ağaca bağlandı.
 
Yarı çıplak ağaca bağladığı D.K'nin üzerinde bulduğu bıçakla, alnını ve göğsünü çizerek yaralayan M.D, cep telefonuyla fotoğraflarını çektikten sonra ormanlık alandan ayrıldı.
 
Bir süre sonra M.D, cep telefonuyla D.K'nin yakınlarını arayarak yerini bildirdi. Bunun üzerine yakınları D.K'yi ormanlık alandan aldı.

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