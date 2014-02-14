'Tacizcisini gözaltına aldırıp dövdüğü' iddia edilen savcıya ceza

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sokakta yürürken kendisine sözlü ve ıslıklı tacizde bulunan kişileri önce gözaltına aldıran, ardından dövdüğü öne sürülen savcı Aslı Betül Cevizoğlu'na, kasten yaralama suçundan verilen para cezasını onadı.

Suç tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Savcısı olan Aslı Betül Cevizoğlu, Murat Karar ve Arif Kara'nın sözlü ve ıslıklı tacizine uğradı. Kendisinin savcı olduğunu ifade eden Cevizoğlu, sözlü tacizde bulunan kişilerin gözaltına alınmasını sağladı.

Tacizcileri karakolda dövdürdü

Tacizcileri karakolda kamera bulunmayan bir odaya aldırdığı belirtilen Savcı Cevizoğlu'nun bu kişileri tokatladığı ve duvardaki tabloyu kafalarında parçaladığı öne sürüldü. İddia üzerine Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cevizoğlu hakkında dava açıldı. Mahkeme, Cevizoğlu'nun 1. sınıf savcı olduğunu belirterek, "görevini kötüye kullanmak", "yaralama" ve "hakaret" iddiaları konusunda mevcut delillerin takdir ve değerlendirmesi için son soruşturmanın Yargıtay tarafından yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi.

Görevi kötüye kullanmadan para cezası

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde Cevizoğlu hem hakaret, hem de hakkındaki diğer şikayetler nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarından yargılandı. Daire, Cevizoğlu'nun kendisi olmadan ifade aldırmak ve tutanağı sonradan imzalamak ve görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cevizoğlu'nun cezasına takdir indirimi uygulayarak 5 ay hapse indiren Daire, 3 bin TL'lik para cezasına çevirdi. Cevizoğlu'nun, kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle Murat Kara'ya hakaret, sokakta iken yaralama ve mala zarar verme suçlarından mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

Kasten yaralamadan onama

Karakolda yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili ise Cevizoğlu'nun kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Daire Savcı Cevizoğlu'nu, Murat Kara'ya yönelik karakolda tekmeleyerek yaralama eylemi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kasten yaralama suçunu düzenleyen 86. maddesi uyarınca 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Cevizoğlu'nun, nüfuzunu kötüye kullanarak eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını yarı oranında artırarak 180 gün adli para cezasına çıkaran Daire, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uyguladı ve cezayı 75 gün karşılığı bin 500 TL adli para cezası olarak belirledi.