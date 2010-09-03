Tacizcilerini dövdüren savcıya 10 yıl hapis istemi

T24 - Cumhuriyet Savcısı Aslı Betül Cevizoğlu’nu taciz ettikleri öne sürülen Murat ve Arif Kara’nın, “Bizi karakolda hem dövdü hem de polislere dövdürdü” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Cevizoğlu’nun 10 yıla kadar hapsi istendi.

Habertürk gazetesinin haberine göre; Malatya Adliyesi'ne tayin edilen Aslı Betül Cevizoğlu, 6 Temmuz 2009'da İstanbul Sarıyer Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde yolda yürürken Murat ve Arif Kara adlı kardeşlerin ıslıklı ve sözlü tacizine maruz kaldı. İki kardeşin kendisini taciz ve darp ettiğini öne süren Cevizoğlu, polisi aradı. Gözaltına alınan iki kardeş, karakolda hem Cevizoğ-lu'ndan hem de polislerden dayak yediklerini belirtti. Tutuklanan iki kardeşten Arif 3 gün, Murat ise 15 gün sonra tahliye edildi. 2 kardeş hakkında "kasten yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İki kardeşin iddialarını suç ihbarı sayan Adalet Bakanlığı müfettişleri; savcı ve polisler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda iki kardeşin polis merkezinde darp edildiği belirlendi. Müfettişler ayrıca Cevizoğlu'nun ifade tutanaklarını gecikmeli imzaladığını, nöbetçi olduğu gün adliyeye gitmediğini ve katibe hakaret ettiğini tespit etti.



Polislere 8 yıl istendi

Müfettişler soruşturma sonunda dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılığın incelemesi sonunda Cevizoğlu'nun görevi kötüye kullanmak", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istendi. Murat Ka-ra'yı darp ettikleri ileri sürülen Başkomiser Serdal Akgül ile polis memurları İbrahim Metin Erdoğan ve Doğukan Tokcan hakkında ise "görevi kötüye kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.



