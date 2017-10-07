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Yaşam

Tacizcileri sosyal medyada selfie ile teşhir ediyor

Noa Jansma, sokakta kendisini taciz eden erkekleri fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da teşhir ediyor

07 Ekim 2017 19:15

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Noa Jansma, sokakta kendisini taciz eden erkekleri fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da teşhir ediyor.

Zira sokakta sözlü ya da fiziksel tacize maruz kalan 20 yaşındaki Noa, bu duruma sessiz kalmamayı tercih edip çareyi sosyal medyanın gücünü kullanmakta buldu. 

NTV'nin haberine göre, genç kadın taciz sorununun boyutlarını "fiziki olarak yansıtmak amacıyla" Instagram'da 'Dearcatcaller' adıyla bir hesap açtı.

Bu hesap üzerinde kendisini taciz ettiğini belirttiği kişilerin fotoğraflarını paylaşan Noa, çektiği selfie'ler ile bu kişileri teşhir etmeye başladı. 

Tacizcilerinin hemen hemen hepsinin birlikte selfie çektirme önerisine olumlu yanıt verdiğini belirten genç kız amacının sokakta tacizin ne boyuta ulaştığını gözler önüne sermek olduğunun altını çiziyor. 

Instagram'da 45 bin takipçiye ulaşan genç kadının bu projesi önce ülke basınında daha sonra ise dünya basının dikkatini çekti. 

İngiliz medyasına konuşan genç kadın laf atmanın bir iltifat olmadığının altını çizdi. 

 

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