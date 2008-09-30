Tacizci Rahip 30 yıl sonra yakalandı

İngiltere'de katolik rahip, cinsel tacizde bulunduğu kızlar birbirlerini bir sosyal site sayesinde bulunca, 30 yıl sonra cezalandırıldı.



Rahibin, 7 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunması ve yaptıkları, kızlardan ikisinin birbirlerini `Friend Reunited' web sitesinde bulması ile ortaya çıktı. Sitede okul yıllarındaki anılarını paylaşan, adının açıklanmasını istemeyen 2 arkadaş, şimdi 73 yaşında olan rahip Peter Carr'ın, kendileri gibi diğerlerine de 1969 ile 1975 yılları arasında cinsel tacizde bulunduğunu ortaya çıkardılar. Şimdi ikisi de 50'sine yaklaşmış olan biri şarkıcı diğeri osteopat (kemik hastalıkları uzmanı) olan kadınların olayı polise bildirmesi üzerine harekete geçen yetkililer, diğer mağdurlara da ulaşıp 73 yaşındaki rahibi cezalandırdılar.



Rahip yüzünden okul yılları kabusa dönüştü



Rahip, kızları çırıl çıplak soyarak vücutlarını sahne boyası ile boyadığı ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle bir yıl hapse mahkum edildi. Tacize uğrayan ve bunu yıllardır bir türlü kimseye söyleyemediklerini anlatan mağdurlar, rahip yüzünden okul yıllarının kabusa dönüştüğünü, şimdi onun cezalandırıldığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdiler. İngiltere'nin doğal güzelliği ile ünlü bir kır bölgesi olan ve birçok katoliğin yaşadığı Glocester'da, Forest of Dean okulunda yaşanmış olan olayın yıllar sonra ortaya çıkması bölgede olay şok etkisi yaratırken, rahip Carry'in davasını gören ceza mahkemesi yargıcı Martin Picton, rahibin kiliseye verdiği zarardan ve bölgenin adını kirlettiğinden dolayı kendisinden utanması gerektiğini söyledi.



Rahip Carry'nin kızlara cinsel tacizde bulunduğu dönemlerde okuldaki drama derslerini yönettiği tespit edildi. Rahip savunmasında bu sürelerde bütün vücudun tamamen boyanması gereken Sinbad The Sailor ve Tom Thumb adlı oyunları sahneye koyduğunu; amacının kızalara cinsel tacizde bulunmak değil sadece oyunun gerçeğine uygun oynanmasını sağlamak olduğu açıklamasını yaptı. 30 yıl sonra, yaptığı cinsel taciz nediyle 1 yıl hapis cezası alan rahip Carry'nin aynı zamanda `Cinsel Suçları Önleme' yasaları doğrultusunda çocuklarla yaşaması ve çalışması yasaklandı