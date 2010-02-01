“Tacizci olsa önce bana yapardı”

Müjde Ar, taciz iddialarıyla hakkında dava açılan Ali Yakıtal için "Tacizci bir insan olsa önce bana yapardı" dedi.





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Müjde Ar, cinsel taciz iddialarıyla hakkında soruşturma açılan Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal için, “İki gün evinde yalnız kaldım. Böyle tacizci bir insan olsa önce bana yapardı” dedi. Yakıtal’ın böyle bir insan olmadığını savunan Ar, Hürriyet gazetesindan Fatih Çekirge’ye konuştu.

İşte Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge tarafından kaleme alınan yazı;

Sabah erken saatlerde Müjde Ar aradı. Sesi titriyordu:

- Fatih, Ali Yakıtal olayını okudun mu?

- Evet, Roma büyükelçimiz hakkında kadınları taciz soruşturması açılmış.

Müjde “Olmaz öyle şey” diyor;

“Bu olacak şey değil. Kimse beni inandıramaz. Yahu ben evinde iki gün yalnız kaldım. Böyle tacizci bir insan olsa önce bana yapardı... Fatih, inan Ali Yakıtal böyle bir şey yapacak insan değildir.”

Müjde’nin “Böyle birisi olsa beni taciz ederdi” sözü önce güldürüyor. Ama sonra verdiği kefaletin gücünü artırıyor.

Gerçekten de o böyle söyleyince Müjde’nin bizim kuşağımızın “cinsel hafızası”na kazıdığı Fuar kolonyası reklamı aklıma geliyor...

Havuzdan çıkan o Müjde görüntüsü diriliyor...

Açık açık diyor ki:

“Ben kefilim. O böyle bir insan değildir. Bak ne diyorum. Böyle birisi olsa ben hissederdim. İnsanları böyle kolay harcamayalım. Ali biraz nüktedan, rahat bir insandır. Esprilidir. Milletin içinde rahat davranır.”

Ben Müjde’ye inanıyorum...

Çünkü Müjde’nin ruh ve zekâ namusuna inanırım.

Benim bildiğim şudur:

Ağzını kapalı tutup namuslu gözükmeye çalışan, ama içinden her türlü fesadı geçirenlerdense Müjde’nin sivri ama dürüst dili ve “ruh kefaleti” elbette daha değerlidir.

Başka bir kadın olsa, gazetelere taciz suçlamasıyla manşet olmuş birisinin evinde kaldığının duyulmasını bile istemez.

Ama Müjde hem “evinde kaldım” diyor hem de “kefilim” diyor...

Bu yüzden Dışişleri Bakanlığı da bir “kefalet sınavı” vermektedir...