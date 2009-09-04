Tacizci kuzenini, 6 kurşunla öldürdü

KAYSERİ'de, eşini 7 yıl önce kaybeden 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Zülfi Avcı, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle amcasının oğlu 57 yaşındaki İsmet Sondaş'ı tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. İsmet Sondaş olay yerinde can verirken, gözaltına alınan Zülfi Avcı'nın sık sık evine gelip kendisini rahatsız eden kuzenini Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiği öğrenildi. Mahkemenin de İsmet Sondaş'ı 3.5 bin TL para cezasına çarptığı belirtildi.



3'ü kız 5 çocuk babası, işçi emeklisi İsmet Sondaş, eşini kaybeden, 2 çocuğu Almanya'da olan, psikolojik sorunları bulunan bir oğlu birlikte yaşayan amcasının kızı Zülfi Avcı'nın evine gitti. İddiaya göre, İsmet Sondaş, kuzenine “Benimle geleceksin. Benim olacaksın” dedi ve kolundan tutup götürmeye kalkıştı. Zülfi Avcı direnince, kuzenler arasında tartışma çıktı. Daha önceden de sık sık taciz edilen Zülfi Avcı, evdeki ruhsatsız tabancayla İsmet Sondaş'a art arda ateş etmeye başladı. Göğsünden yaralanan İsmet Sondaş, evin dışına çıkıp yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra yere yığılarak can verdi.



Zülfi Avcı, bu sabah erken saatlerde polisi arayarak, cinayet işlediğini anlattı. Polis, olay yerine geldiğinde yüz üstü yerde yatan cesetle karşılaştı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme 6 boş mermi kovanı buldu. İncelemenin ardından İsmet Sondaş'ın cesedi, otopsi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Zülfi Avcı da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götüldü.



Çevre sakinleri ve kuzenlerin tanıdıkları, İsmet Sondaş'ın amcasının kızını sürekli kendisiyle birlikte yaşaması için rahatsız ettiğini, sık sık evine geldiğini ileri sürdü. Zülfi Avcı'nın, Sondaşş'ı kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiği ve mahkemenin de onu 3.5 bin TL para cezasına çarptığı ifade edildi.

