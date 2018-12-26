T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tacizci: Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu, ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum

Adliyedeki ifadesinde itirafta bulunan tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi

26 Aralık 2018 14:12

Karaman'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.U, tutuklandı. İfadesinde, ''Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum'' dediği belirtildi.

Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşındaki öğrenciler, koltukta oturan M.U'nun, tacizine uğradı.

Çocuklar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, “Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım'' dediği belirtilen M. U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

tacizkaramanotobüsşeytanauydum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24