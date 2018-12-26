Tacizci: Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu, ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum

Karaman'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.U, tutuklandı. İfadesinde, ''Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum'' dediği belirtildi.

Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşındaki öğrenciler, koltukta oturan M.U'nun, tacizine uğradı.

Çocuklar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, “Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım'' dediği belirtilen M. U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.