Tacizci eski erkek arkadaşını öldüren kadın af bekliyor

Gloria Chochi'in erkek arkadaşı Williams Richards'la olan sıkıntılı ilişkisi sona ermişti ama Richards, Chochi'nin peşini bırakmadı. Her defasında yeni tehditlerle kapısını çalıyordu.

Chochi giriş katındaki evinin ön penceresine demir taktırmaya karar verdi. Korkusundan, Richards'ın kendisinden uzak tutulması için aylar önce mahkeme kararı bile çıkarmıştı.

Ama mahkeme kararı bile eski erkek arkadaşını durdurmaya yetmedi.

20 Eylül 2015 sabahı Richards, Chochi'nin penceresinin önünde "Seni bugün öldüreceğim" diye bağırıyordu. Yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Chochi, yediği dayaklar nedeniyle iki hafta yatağa bağlı yaşamış, sırtında ciddi ağrılar oluşmuştu.

Richards ise eski sevgilisinin evine girmeye çalışarak, çevresinde oluşturduğu koruma ağını dağıtmaya çalışıyordu. Chochi, Madrid yakınlarındaki Fuenlabrada şehrinde kaldığı binada yaşayanları uyardı ve polisi aradı. Polis geldiğinde Richards çoktan gitmişti. Yetkililer, Chochi'ye resmi şikâyette bulunmasını tavsiye etti ama Chochi reddetti.

Richards bir saat sonra yeniden kapıya dikildi. Bu sefer, Chochi 17 cm uzunluğunda bir mutfak bıçağını eline geçirip kapıyı açtı ve Richards'ı göğsünün solundan bıçakladı. Richards, akciğerleri, boğazı ve nefes borusundan yaralandı ve göğüs kafesinde çatlak oluştu.

Richards karşılık vermedi ve olay yerinde öldü. Chochi de gözaltına alındı.

Ekvator Ginesi'nden olan Chochi, Richards'la 2012'de Nijerya'da tanıştı. Mahkemede ilişkilerini 'hırçın' olarak tanımladı ve her ikisinin de alkol sorunlarının ilişkideki şiddet olaylarını artırdığını söyledi. Richards sarhoşken saldırgan, ürkütücü oluyordu ve Chochi sevişmeyi reddettiğinde ona saldırıyordu.

Ama Chochi'nin üzerinde yıkıcı bir güce sahipti. Avukatı, Chochi'nin onu 'bir Tanrı gibi gördüğünü' söyledi. Richards ne kadar saldırgan olursa olsun Chochi onu her zaman affediyordu.

Avukatına göre Chochi, Richards'ı bıçakladığı sırada 'dayanılmaz korku ve şok'un yarattığı 'akli dengesizlik' yaşıyordu.

Yapılan otopside Chochi'nin 'vahşi bir saldırganlık' haliyle, 'aşırı güç' kullandığı ve bıçak Richards'ın vücuduna saplanmış haldeyken bile bıçağı sokmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Geçen Aralık ayında, Madrid'de dokuz jürili mahkemede 41 yaşındaki Chochi cinayetten suçlu bulundu.

Tanıkların ifadelerine rağmen Chochi, Richards'ı öldürdüğü suçlamasını reddetti ve eski partnerinin sürekli tacizlerinden mağdur olduğunu söyledi.

Avukatı aracılığıyla cezaevinden soruları yanıtlayan Chochi, "Hiçbir zaman korunduğumu hissetmedim" dedi. Jürinin affedilmesi tavsiyesinde bulunduğu Chochi şimdi İspanya Başbakanı'ndan kendisine yardım etmesini istiyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 26'sı 2017'de olmak üzere son dört yılda yaklaşık 200 mahkûmun serbest bırakılması için af yetkisini kullandı. Ama hiçbiri aile içi şiddet mağduru değildi.

Fransa'da iki yıl önce Cumhurbaşkanı François Hollande, Jacqueline Sauvage'ı affetmişti. 69 yaşındaki kadın, kendisini ve çocuklarını 50 yıl boyunca taciz eden kocasını, oğullarının intiharından bir gün sonra öldürdüğü suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış, Hollande tarafından da affedilmişti.

Şiddet ve taciz mağdurlarına yardım eden Madrid merkezli sivil toplum kuruluşu Comision para la Investigacion de Malos Tratos a Mujeres'te görevli avukat Irene Ramirez Carrillo, Chochi'nin de benzer bir ceza tecili alması gerektiğini söylüyor:

"Af, Chochi'nin davasına benzer vakalar için var. Ona koruma sağlanmadı. Asıl mağdur o."

İspanya'da son 10 yılda 570'ten fazla kadın partnerlerinin saldırısında öldü. 2017'de bu rakam 49'du. Aile içi şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısının artması yetkilileri de harekete geçiriyor. İspanya birkaç başarısız deneyimden sonra mağdurların belirlenmesi ve yardım edilmesi dahil toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı bir dizi önlem almayı kabul etti.

Carrillo, İspanya'nın aldığı önlemlerin 'Avrupa ülkeleri arasında en iyilerinden' olduğunu söylüyor.

İnsan hakları savunucuları, cinsiyetçiliğin ve şovenizmin bu muhafazakâr toplumun derinlerine nüfuz ettiğini ve aile içi şiddetin hala birçokları tarafından küçük bir sorun olarak görüldüğünü ifade ediyor.

Diğer ülkeler gibi İspanya da tacizcilere karşı mücadele ve mağdurlara yardım için çabalarını hızlandırsa da hala yanıt bekleyen bir soru var: Yargı sistemi, kendilerine tacizde bulunan partnerlerine saldıran kadınlarla ilgili nasıl bir karar almalı?

Ablası Eva, El Pais gazetesine verdiği röportajda, kardeşi Chochi'nin 2010 yılında İspanya'ya ilk vardığında 'daha fazla eğitim görmek ve çalışmak isteyen özgür bir kadın' odluğunu söyledi. Chochi yaşlı bakımı eğitim aldı ve birkaç ay içinde bakıcı olarak iş buldu.

Richards'la sorunları 2012 yılı Ekim ayında başladı. Chochi, Fuenlabrada'da alkol ve uyuşturucu kullananlarla ilgili çalışmalar yürüten Caid adlı gruptan yardım istedi. Sağlık raporları, Richards'ın 'Chochi'yi kontrol edebilmek için içmeye zorladığını' ortaya koydu.

Chochi, 2014 yılında birkaç defa yardım arayışında bulundu ve tacizleri polise bildirdi. Ama avukatı Lobo, suçlamaların hiçbir zaman tam olarak soruşturulmadığını söyledi ve dikkate alınmamasının sebebinin de Afrikalı bir göçmen olmasından kaynaklandığını iddia etti.

Richards, AIDS hastası. Chochi, bu durumunu kendisinden sakladığını söylüyor.

Avukatına göre Chochi hamile kaldığında kendisine HIV virüsü bulaştığını bilmiyordu ve özel bir tedavi görmedi.

2013 yılında doğan oğlu da HIV virüsüyle dünyaya geldi.

O sırada çiftin tartışmaları da giderek şiddetlenmeye başlamıştı. Avukatı, Chochi ve oğlunun bir geceyi, Richards'ın onları beraber yaşadıkları eve almaması nedeniyle, dışarda geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Kısa bir süre sonra da çocuk esirgeme kurumu oğlunu Richards'ın elinden aldı.

Chochi, Richards'ı öldürmeden önceki yaz oğlunun velayetini almaya çok yakın olduğuna inanıyordu. Zira alkolü bırakmış, iş bulmuş ve kiraladığı dairede kendi başına yaşamaya başlamıştı.

Cezaevinden konuşan Chochi, affedilmeyi ve oğluna kavuşmayı umuyordu. Her ay oğlunu en az bir kere görmesine izin veriliyordu. Şubat ayında görüştüklerinde, oğlu Chochi'ye yaptığı bir resmi verdi. Resimde, kendisine çizdiği küçük bir ev, yanında da annesi için çizdiği büyük bir ev vardı.

Chochi'nin af kararı için henüz bir tarih belirlenmiş değil, şimdilik yalnızca, cezaevinde elindeki ev resimleriyle avunuyor.