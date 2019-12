Tacizci 10 bin plaka taranarak yakalandı

Kendisine cinsel taciz girişiminde bulunan İnan C.’nin elinden kaçan 13 yaşındaki İ.Ş., biri kalbinden olmak üzere dört kurşun yedi. Öldü diye araziye bırakılan çocuk üç ameliyat geçirip hayata döndü ve saldırganı yakalattı.



Ankara'da 30 Ocak’ta Karapürçek’te kağıt toplayarak ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalışan ilköğretim okulu öğrencisi 13 yaşındaki erkek çocuğu İ.Ş.’yi, bir araçta içki içen bir kişi yanına çağırdı. Küçük çocuk, elindeki boş içki şişesini kendisine vereceğini söyleyen İnan C.’nin (45) otomobiline yanaştı. Bu sırada İnan C., küçük çocuğa, "Hava soğuk üşümüşsündür gel biraz arabada otur ısınırsın" dedi.

İ.Ş.’ye karnının aç olup olmadığını soran İnan C., "evet" cevabını alınca çocukla birlikte yiyecek almak üzere yakındaki bir benzinliğe gitti. Daha sonra küçük çocuğu yeniden otomobile bindiren İnan C., para vereceğini belirterek cinsel tacizde bulundu. Küçük çocuk, otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalıştı. İnan C. ise yanıda bulunan 7.65 çapındaki ruhsatsız tabancasıyla İ.Ş.’ye arkasından iki kez ateş etti.



Vurulmasına rağmen kaçmaya çalışan İ.Ş., yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Aracıyla çocuğun yanına giden İnan C., İ.Ş.’ye kendisini hastaneye götüreceğini söyleyerek özür diledi ve yeniden araca bindirdi. Ancak İnan C., bir süre sonra çocuğu araçtan indirdi ve iki el daha ateş etti. Ağır yaralanan İ.Ş., İnan C.’nin gitmesinden sonra 50 metre sürünerek geçenlerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan İ.Ş. ameliyata alındı. Küçük çocuk art arda üç kez ameliyat edildikten sonra hayata döndürüldü. Bir süre yoğun bakımda kalan İ.Ş. kendisine gelince Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ifade verdi. Çocuğun yaşadığı travma ve ameliyatlara rağmen saldırganın aracının plakandaki harf grubunu "06 AH" olarak verdi.



Plakadan yakalandı



Aynı harf grubunda bulunan 9 bin 999 aracı incelemeye başlayan jandarma, çocuktan aldığı diğer bilgiler ışığında aracı belirledi. Jandarma, dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek İnan C.’yi gözaltına aldı. İşsiz olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada 7.65 çapında tabanca ele geçirildi. Balistik incelemesi yapılan silahın olayda kullanıldığı tespit edildi. İnan C., jandarmadaki ifadesinde, olay günü aşırı alkollü olduğunu söyleyerek suçunu itiraf etti.