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Yaşam

Taciz zanlısı yakalandı

Bahçelievler'de son bir yıl içerisinde 4'ü çocuk 5 kişiye tacizde bulunduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

22 Aralık 2008 02:00

Bahçelievler'de son bir yıl içerisinde 4'ü çocuk 5 kişiye tacizde bulunduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de bazı çocukların tacize uğraması olaylarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Ender K. adlı şüpheliyi, Kadıköy Göztepe'deki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Son bir yıl içerisinde, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 4 kız çocuğu ve bir kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli, emniyete götürülerek, sorgulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen, ayrıca ''epilepsi'' hastası olduğu bildirilen şüphelinin, çocuklara para ya da şeker vererek veya zorla tacizde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, Bahçelievler'deki bazı taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin bir kişinin daha arandığını belirttiler. (AA)

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