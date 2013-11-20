Taciz zanlısı, tutuksuz yargılanırken 7 çocuğu daha taciz etmiş



Ankara’da 2010’da 3 çocuğa tecavüz, 20 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Cüneyt Kurtoğlu 27 yıl hapse mahkûm edildi. Yargıtay ‘Tanık dinlenmedi’ diye kararı bozunca tahliye edilen Kurtoğlu 12 gün önce bu kez 7 çocuğa cinsel istismardan yine yakalandı.

Özel bir şirkette tekniker olarak çalışan Cüneyt Kurtoğlu (33) ilk olarak 2006 yılında düzenlenen çocuk pornosu operasyonunda gözaltına alındı. Ankara 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kurtoğlu 5.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 25 Ocak 2007’de, “Yurt dışı yasağı” konularak adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 2010’da internet üzerinden çocuk pornosu paylaşan, taciz ve tecavüz ettikleri çocukların görüntülerini yayınlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 180 kişi arasında yine o vardı. 20 kadar çocuğu taciz ettiği öne sürülen Kurtoğlu ikinci kez tutuklandı.

Yargıtay bozunca serbest kaldı

Yargılandığı bir davada 27 yıl hapis cezası aldı. Kurtoğlu, kararı temyiz etti. Yargıtay, tanıkların eksik dinlendiği gerekçesiyle mahkemenin kararını bozdu. Kurtoğlu, yine yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla Temmuz 2013 yılında yeniden tahliye oldu.

3’üncü kez hapiste

İddiaya göre, 2.5 yıl kaldığı cezaevinden çıkan Cüneyt Kurtoğlu, internet üzerinden ve okul önlerine giderek tanıştığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Kurtoğlu, 7 Kasım’da 3’üncü kez tutuklandı.

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