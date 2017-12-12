Taciz ve yaralamayla suçlanan Suriyeli'ye ceza

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yolda yürüyen Murat Y. (36) ile yanındaki eski eşi Emel O.\'ya (26) cinsel organını gösterip, ardından bıçakla Murat Y.\'yi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli Ömer Hecahsinraşid (34), 5 yıl 25 gün hapis, 2 bin 800 lira da adli ceza parasına çarptırıldı.

Olay, 2013 yılında merkez Melikgazi ilçesi Küçükmustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Ömer Hecahsinraşid, iddiaya göre giydiği elbisenin alt bölümünü kaldırıp cinsel organını yolda yürüyen Murat Y. ile boşandığı Emel O.\'ya gösterdi. Bu nedenle Murat Y. ile Hecahsinraşid arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında Hecahsinraşid, yanındaki bıçakla Murat Y.\'ye saldırdı. Hecahsinraşid de aldığı darbelerle hafif yaralandı. Tedavilerinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Asliye Ceza Mahkemesi\'nde olayla ilgili açılan dava, görevsizlik kararıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Davanın bugünkü duruşmasına taraflar katıldı.

Murat Y. mahkemede, eski eşi ile postaneye gittikleri sırada olayın geliştiğini kaydederek, \"Arap kıyafetli bu şahıs, durduk yere kıyafetin alt kısmını kaldırarak cinsel organını gösterdi. Ben polisi arayacakken, bıçakla saldırdı\'\' dedi.

Emel O. ise ifadesinde, \'\'Bu adam uzun elbisesini kaldırıp, bize cinsel organını gösterdi. Eşimin boğazına ve göğsüne bıçakla saldırdı\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kasten yaralama’ suçundan tutuksuz şüpheli Ömer Hecahsinraşid\'e 5 yıl hapis ve ‘cinsel taciz’ suçundan 2 bin 800 lira adli para cezası verirken, Murat Y. de ‘kasten yaralama’ suçundan 5 ay, 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.