Taciz şüphelisine 'toplu taşıma araçlarını kullanmama' cezası; akbiline el konuldu

İstanbul'da otobüste genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan kişiye 'toplu taşıma araçlarını kullanma' yasağı verildi. Akbiline el konulan şüpheli, toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edildiği anda tutuklanacak.

Karara konu olay 2 Temmuz sabahı Samandıra'da bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre evli ve 3 çocuklu bir şahıs, kalabalık otobüsün içinde genç bir kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kız aynı şahsı bir buçuk ay sonra yine aynı otobüste görünce otobüsü durdurup polis çağırdı. 29 yaşındaki T.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs o gün otobüsün çok kalabalık olduğunu ve orta kapıdan bindiğini söyledi. Bindiği esnada yanında bir adamın olduğunu ve genç kıza dokunmadığını iddia etti.

Aynı suçtan yargılandığı ortaya çıktı

Şüpheli adam genç kızın iddialarını reddetse de daha önce de aynı suçtan yargılanıp larşı tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat ettiği ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme birçok adli kontrol kararını uygulayarak T.S.'yi serbest bıraktı.

Toplu taşımaya binmeme kararı

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve suçun şüpheli lehine değişebileceğini kaydeden mahkeme T.S.'nin yurt dışına çıkmamasına, haftanın 4 günü karakola imza atmasına ve 10 bin lira ödemesine karar verdi. Bunların yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullanmaması şeklinde bir adli kontrol hükmü daha uyguladı. Yani şüpheli metro, tramvay, otobüs, minibüs gibi araçlara binemeyecek.

Binerse tutuklanacak: Patronumla gidip geliyorum

Akbiline el konulan kişi, toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edildiği anda tutuklanacak. Şimdi hayatını patronuna bağımlı yaşayan T.S., "Patronum beni alıyor. onunla gidip geliyorum. Güveniyoruz kendimize. İnşallah atlatacağız" diyor.

"Karar bir ilk, çok ilginç"

Kararı değerlendiren avukat Ramazan Bulut, "İlk bir karar. İlk kez görüyorum. Çok ilginç. Görülmedik" dedi. Adli kontrolün mahkemece yanlış değerlendirildiğini ifade eden Bulut, "Bir kısım araçlara ve taşıtlara veya bunlardan bir kısmına, bir kısmını kullanmama şeklinde bir adli kontrol var. Sanırım mahkeme burada bir değerlendirmede hata yapıyor. Bu adli kontrolün denetlenebilme imkanının çok olduğunu değerlendiremiyorum. Çünkü akbilini alsanız başkasının akbiliyle biner. Kaldı ki minibüse akbille de binilmiyor. Ancak birinin bunu görüp ihbar etmesi lazım. Fakat bu ihbar da yeterli değil" diye konuştu.

Kararı beğenen de haksızlık olduğunu düşünen de var

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, vatandaşlar ise ikiye bölündü. Bu tarz kararların caydırıcı olacağını ve otobüse binmediği sürece bir daha böyle eylemler yapmayacağını düşünüp karardan memnun olan da var. Şüpheliye haksızlık olduğunu ve otobüse binemezse neye bineceğini düşünen de. Bir otobüs şoförü ise kararı olumlu bulurken eleştiri de yapıyor: "İyi karar da bunu nasıl engelleyecekler ki. Kim engelleyecek. Şimdi bindi vatandaş. Onun tacizci olmadığını nerden biliyoruz. Yüzlerce insan biniyor. Kimin ne olduğunu da bilmiyoruz."