Taciz şikayetleri arttı, erkek sığınmacıların havuza girmesi yasaklandı

Almanya'nın Bornheim kasabasındaki halka açık bir yüzme havuzuna, kadınların taciz şikâyetleri üzerine erkek sığınmacıların girmesi yasaklandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bornheim belediyesi, bölgede yaşayan kadınların şikayetleri üzerine, halka açık yüzme havuzunu erkek sığınmacıların kullanımına kapadı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir belediye yetkilisi, havuza yakın sığınmacı merkezindeki erkeklerin, 'bu tip davranışların kabul edilir olmadığı mesajını alana kadar' havuza girmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Köln'ün yaklaşık 20 km güneyinde bulunan Bornheim kasabası yönetiminden Markus Schnapka, Reuters haber ajansına açıklamasında erkek sığınmacılara getirilen yasağın, yüzmeye gelen kadınlar ve çalışanlar tarafından yapılan 'uygunsuz davranış' şikayetlerinin artması üzerine konduğunu belirtti. Ancak yasağın nasıl uygulanacağına dair netlik yok. "Bu yüzme havuzunda, genç erkekler tarafından cinsel tacize uğradıklarına ve kadınlara asıldıklarına dair şikâyetler geliyordu… Bazı kadınlar bu yüzden terk etti" diyen Schnapka, şikayetlerin hiçbirinin suç teşkil etmediğini ifade etti fakat kasabadaki sosyal hizmet görevlilerinin, sığınmacıların davranışlarını değiştirmeleri için yardımcı olacaklarını söyledi.

'Endişe artıyor'

Yılbaşı gecesi yüzden fazla kadın Köln'de 'Arap ve Kuzey Afrika' kökenli oldukları belirtilen kişiler tarafından tacize uğramıştı. Bölgeden bildiren muhabirler, havuz yasağının, Köln'deki toplu tacizden sonra artan gerilimin son dalgası olduğunu belirtiyor.

Perşembe günü Almanya'nın batısındaki Rheinberg'de Şubat ayında düzenlenmesi planlanan bir karnaval, güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi. Rheinberg kamu güvenliğinden sorumlu emniyet yetkilisi Jonny Strey, Almanya medyasına açıklamasında karnavalın iptalinde Köln'de yaşanan taciz olayının etkili olduğunu ve kadınların göçmenlerinden kaygılandığını söyledi. Reuters'a göre Rheinberg Belediye Başkanı Frank Tatzel ise daha sonra bu iddiayı yalanladı.

Cuma günü yayınlanan bir kamuoyu araştırması, halkın Almanya'ya gelen mültecilerin sayısının artmasından endişelendiklerini ortaya koydu.

Göçmenlerin kabul edilmesine yönelik destek azalıyor

ZDF'nin aktardığı araştırmaya göre araştırmaya katılan 1203 kişinin yüzde 66'ı Almanya'nın göçmenleri idare edemediği görüşünde. Bu oran Aralık ayında yüzde 46'ydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenleri kabul etmesine yönelik de destek azalıyor. Aralık ayında Merkel'in göçmenlere kapısını açmasını destekleyenlerin oranı yüzde 47 iken, yeni araştırma bu oranın da yüzde 39'a düştüğünü gösterdi.