Taciz şikayetini kapatmaya çalışan polise dava

T24 - İzmir'in Bornova İlçesi'nde bir alışveriş merkezine ait servis aracında meydana geldiği iddia edilen ‘taciz’ olayında, mağdur genç kız ve yanındakilere şikayetlerinden vazgeçmesi için baskı yaptığı öne sürülen karakol polisi S.A., hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.



Olay, geçen mart ayında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi M.D., (20), yengesi E.D. (24) ve onun kız kardeşi E.Y. (23) ile alışveriş merkezinin ücretsiz müşteri servisine bindi. Tek başına cam kenarına oturan M.D.'nin iddiasına göre, yanına oturan emekli polis N.B., minibüs hareket ettikten sonra bacağını elleyip tacizde bulundu. Genç kız bağırıp yardım isteyince N.B.'ye vatandaşlar müdahale etti. Durum polise bildirildi. Genç kızın şikayeti üzerine ekipler, N.B.'yi Bornova Polis Merkezi'ne götürdü. Genç kızın iddiasına göre, burada görevli polis memurlarından S.A. da kendisine hakarette bulunup şikayetçi olmamasını istedi. Milliyet'te yer alan habere göre;





TACİZ MAĞDURUNA FIRÇA



Şikayetlerini dinleyen polis memuru S.A.’nın, “Bu tür bir olaydan davacı olursan, bu senin siciline de işler. Sicilin temiz kalması için davacı olmamanda yarar var” dediğini iddia eden M.D. şikayetimde ısrarcı olunca “Dervişin fikri ne ise zikri de odur. Şüpheli sizin yanınıza otururken sizin bu tür bir düşünceniz var mıydı? O saatte orada ne işiniz vardı” diye sorduğunu öne sürdü.





ÜÇ YIL HAPİS İSTENDİ



Şikayet üzerine polis memuru S.A hakkında, İzmir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memuru S.A ile taciz mağduru olarak karakola gittiklerinde bir kez daha mağdur olduklarını iddia eden üniversiteli iki genç kız katıldı. Taciz mağduru olduğunu iddia eden M.D., ifadesinde karakolda S.A.’nın şikayetlerinden vazgeçirmek için kendilerine baskı yaptığını, “Senin de siciline bu olay işler, adam özür diliyor, şikayetinizden vazgeçin, şikayet mikayet yok” diyerek bağırdığını, elini kaldırıp yanlarında bulunan yengelerine “Bir çarparsam görürsünüz” diyerek saldırıda bulunduğunu söyledi. Diğer mağdur genç kız E.Y. de benzer ifadeyle taciz iddiasıyla gittikleri karakolda şikayetlerinden vazgeçmeleri için baskı yapıldığını söyledi.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Polis memuru S.A. ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyip, sadece kanunların verdiği yetkiyle iki tarafı, uzlaşmaya bağlı suçlar kapsamında olan suçtan dolayı uzlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Polis memuru S.A., “Suçun uzlaşmaya tabi olduğunu söylediğim için beni yanlış anlamış olabilirler” dedi. Mağdur genç kızlardan M.D.’nin öğretmen teyzesi Y.Ü., olayı telefonla öğrendiğinde karakola gittiğini, polis memurunun şikayeti işleme neden koymadığını sorduğunda, “Özür diliyor” diyerek olayı kapatmaya çalıştığını belirtip, “Mağdur olarak saat 19.30’dan 23.30’a kadar karakolda şikayetimizin alınmasını bekledik. Savcıya ulaşamadıklarını söyleyerek, bizi o kadar saat karakolda beklettiler. Öğrendiğim kadarıyla tacizde bulunan şüpheli de emekli polis memuruymuş ve sanık S.A.’yla bir dönem beraber çalışmışlar” dedi. Mağdurları, sanığı ve tanığı dinleyen hakim, davanın karar aşamasında olduğunu belirtip sanık polis memuru S.A.’ya ayrıntılı savunma yapabilmesi için ek süre vererek duruşmayı erteledi.



Genç kızı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan emekli polis memuru N.B. ise, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.







