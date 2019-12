Taciz sezonu başlıyor!

Yaz aylarında alkol ve madde kullanımının artması ve diğer sosyal etkenlerin tetiklemesiyle cinsel saldırılar artıyor.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağlar Özdemir, yaz aylarında kız alıp verme, evlenme, kız kaçırma, kız isteme gibi sosyal olaylar ile alkol ve madde kullanımının arttığını, bunların tetiklemesiyle cinsel saldırı vakalarında artış olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel istismarın çocuğa itaati sağlama, ceza verme gibi amaçlarla, elle veya herhangi bir objeyle vücudun herhangi bir yerinde yara oluşturacak şekilde hasar verme olarak tarif edildiğini belirtti.



Eğitim, terbiye gibi geleneksel nedenlerle çocuğa uygulanan fiziksel şiddetin doz artışı ve tekrarlamasıyla ölüme sebebiyet verebildiğini ifade eden Özdemir, "Bize gelen vakaların ayrıntılı değerlendirmesi sonucu, geliş hikayelerinden daha farklı travmatik olayları aydınlatma şansına sahip oluyoruz. Dolayısıyla hem travmayı uygulayan kişiler hakkında suç duyurularını gerçekleştiriyoruz hem de sosyal hizmetlere başvurarak çocuğun korunmasını sağlamak adına gerekli girişimleri yapıyoruz" diye konuştu.



Ayda 10 - 15 vaka



Özdemir, hastanelerinin "referans hastane" konumunda olması nedeniyle çevre illerden de çok sayıda "cinsel saldırı vakası" geldiğine dikkati çekerek, ayda yaklaşık 10-15 cinsel saldırı vakasıyla ilgilendiklerini kaydetti.



Çevre illerden gecenin geç saatlerinde vakalar geldiğini belirten Özdemir, "Artık çevre illerin cumhuriyet savcıları da biliyorlar ki Kayseri'de 24 saat öğretim üyesi düzeyinde cinsel saldırı muayenesi yapılabilir ve gerekli değerlendirmeler şüpheye yer bırakmayacak şekilde delillendirilmek, fotoğraflanmak kaydıyla raporlanabiliyor. Bu anlamda güvenilir bir kurum olma yolundayız" dedi.



Özdemir, yaz aylarında cinsel saldırı vakalarının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yaz aylarında kız alıp verme, evlenme, kız kaçırma, kız isteme gibi sosyal olaylar ile alkol ve madde kullanımı artıyor. Bunların da tetiklemesiyle cinsel saldırı vakalarında artış oluyor. Ancak cinsel saldırılar veya çocuğun cinsel istismarı, herhangi bir sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik düzeyle ilintili olmadan her yaş ve her meslek grubunda, her sosyo-kültürel düzeyde görülebiliyor. Oysa ki özellikle ölüme neden olan travmaları veya fiziksel şiddeti daha çok düşük sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerde görüyoruz. Çocuk sayısının fazla olması, üvey anne veya birden çok annenin olması gibi pek çok risk faktörünün etkilemesiyle bu sosyal grupta fiziksel şiddet daha fazla görülüyor."