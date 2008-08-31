Şanlıurfa'da `Tarım Şenliği' kapsamında sahneye çıkan Seda Sayan'ın konseri sırasında taciz rezaleti yaşandı. Konser alanındaki bir grup, 2 genç kadına yanlarındaki küçük çocukların gözleri önünde elle sarkıntılık edip tacizde bulundu. 2 çocuk ise, yaşanan taciz rezaletinde zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi, taciz mağduru kadınların imdadına polis yetişti.



Şanlıurfa'da, Denizbank tarafından düzenlenen `Tarım Şenliği' kapsamında 11 Nisan Stadyumu'nda ücretsiz konser verildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte önce sahneye Cenk Eren çıktı. Cenk Eren'nin ardından gecikmeli olarak sahneye çıkan Seda Sayan, kendisine hediye edilen poşuyu boynuna dolayarak, hanım ağa edasıyla hayranlarının gönlünü almaya çalıştı. Yeni eşinin adını koluna dövme yapan Sayan, konserinde Urfa yöresine ait türkülere de yer verdi. Seda Sayan'ın sıcaktan etkilenmemesi için sahneye 5 vantilatör konuldu.



Taciz ve arbede



Sayan'ı yakından görebilmek için ön sıralarda bulunan demir bariyerlere kadar ilerleyen 2 kadın ve yaşları 7 ile 10 olan biri erkek 2 çocuk, gözü dönmüş magandaların hedefi oldu. Kendilerini şarkıların ritmine kaptıran kadınları, onlarca erkek arkadan sıkıştırıp elle tacizde bulundu. El kol hareketlerinin ardından kadınlarla konuşmayı deneyen magandalar, hiçbir şeyden habersiz 2 çocuğun kalabalık arasında ezilme tehlikesi geçirmesine neden oldu. Gençlerin tacizine maruz kalan kadınları, polisler bulundukları yerden çıkardı. Polis kadınların tribünde oturmalarına yardımcı oldu.



Seda Sayan'ı görmek için ön saflarda toplananlar izdihama neden olunca, çok sayıda kişi özel güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek engellenmeye çalışıldı. İzdiham sırasında çok sayıda vatandaş baygınlık geçirdi. Bayılanlara konser alanında bulunan sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.



Öte yandan tribünlerde bir grup `Suruç'a su' yazılı döviz açıp seslerini Sayan'a duyurmaya çalıştı. Gençler, sorunlarını görmezlikten gelen Sayan'ı konser alanında protesto etti. Zafer işaretleri yapıp slogan atan gençlerin protestosu, kısa sürdü.



