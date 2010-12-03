Taciz pazarlığı!

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ÜNİVERSİTEDEN ‘RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞ’ RAPORU



‘AİLESİ AİLEME BİN LİRA VERDİ’



TAHLİYE EDİLMEDİ



Mahkeme, sanığın tahliye talebini kabul etmeyerek, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:İlkadım İlçesi’nde yaklaşık 4.5 ay önce meydana gelen olayda, canlı ev hayvanları satan mağaza çalışan F.T., bayan kuaföründe çalışan arkadaşı N.C.’yi gündüz vakti, “Sana bir şey göstereceğim” diyerek işyerine çağırdı. Daha sonra genç kızı mağazanın arka kısmında bulunan odaya götüren F.T., iddiaya göre burada N.C.’ye sevgisini anlatarak arkadaş olmak istediğini söyledi. Ancak, genç kızın olumsuz cevap vermesi üzerine F.T., birden N.C.’yi dudaklarından öpmeye eliyle de taciz etmeye başladı. N.C direnince de, “Bağırma seni burada o... yaparım. Senin kızlığını bozarım. Beni sen çıldırttın” diyerek tacizlerine devam etti. Bu sırada N.C. “Biri geldi” diyerek, F.T.'nin odadan çıkmasını sağladı ve kaçtı. Dışarıya çıkınca da çevredeki esnaftan yardım istedi.Olay yerine gelen polis, genç kızın şikayeti üzerine F.T.’yi gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.C.’ye de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından olay nedeniyle ‘Ruh sağlığı bozulmuştur’ diye rapor verildi.Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Taciz ve tecavüze teşebbüs’ suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.T. dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, gizli yapılan duruşmada genç kızı yaklaşık 5 aydır tanıdığını ileri sürerek, “Kendisi benim arkadaşımdır. Olay günü benden borç para istedi. Ben de vermedim. Sonra bana bu iftirayı attı. Kendisini taciz etmedim. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum” dedi.Duruşmaya katılan N.C. de, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin doğru olmadığını ileri sürerek, “Sanık doğru söylüyor. Kendisinden para istedim. Vermeyince de kızdım. Çalıştığı işyerinden dışarıya çıkarken sadece kolumu tuttu. Kızgınlığımdan ona bu iftirayı attım. Şikayetçi değilim. Ailesi de şikayetimden vazgeçmem için benim aileme bin TL verdi” diye konuştu. Mahkeme Başkanının, daha önce verdiği ifadelerinin çok ayrıntılı ve çok farklı olduğunu hatırlatması üzerine, N.C., “Şimdiki ifadelerim doğrudur. Ona olan kızgınlığımdan daha önce öyle ifade vermiştim” dedi.Mahkeme, sanığın tahliye talebini kabul etmeyerek, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte adliye binası dışına çıkan N.C. sinir krizi geçirerek hıçkırıklara boğuldu. Genç kızı, yakınları teselli etmeye çalıştı.