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Yaşam

Taciz, kadın temizlikçileri 1 günde pes ettirdi

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde belediye tarafından temizlik işçisi olarak alınan kadınlar isyan etti.

08 Ocak 2011 02:00

T24- Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde belediye tarafından temizlik işçisi olarak alınan ve dün işe başlayan 20 kadından 8’i, bir gün çalıştıktan sonra erkeklerin sözlü tacizleri yüzünden işi bırakmak zorunda kaldı.


Kızıltepe Belediye Meclisi, yapılan tüm işlerde kadın emeğinden daha fazla yararlanılması kararı aldı. Karar kapsamında belediyenin temizlik işlerini ihale ettiği şirketin 120 çalışanından 20’sini kadınlardan oluşturdu. 20 kadın, dün Belediye Başkan Vekili Şerife Alp ve encümen üyeleriyle birlikte dün görevlerine başlayıp ilçe merkezinde temizlik yaptı.

İlçe merkezindeki Atatürk Bulvarı, Urfa Caddesi, Uğur Kaymak Bulvarı üzerinde görevlendirilen kadınlardan 8’i, bugün sözlü tacize uğradıklarını ileri sürerek işe gelmedi. İsimlerini vermek istemeyen kadın temizlikçiler, dün başladıkları görevlerinde sokaktaki erkeklerin tacizkar bakışlarına uğradıklarını anlattı. Kadınlar, "Bize sürekli Kızıltepe’nin temizliği kadınlara mı kaldı? Kadınların yeri evleridir. Bu kadınlar erkeklerin egemenliğine son bu vermek istiyor diye tepki gösterdiler. Bazı erkeklerin bakışları ve sözlü tacizleri üzerine arkadaşlarımızın bir kısmı işi bırakmak zorunda kaldı" dedi.

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili BDP’li Şerife Alp, temizlikte görevlendirilen kadınların bazı çevrelerden tepki aldığını söyledi. Alp, bu kesimlerin kadınların sokakta çalışmasının uygun olmadığı görüşünü savunduklarını belirtti. Alp, "Biz temizlikçi kadınlarımızın sonuna kadar yanınad olacağız. Bu tepki gösterenleri boşa çıkaracağız. En yakın zamanda işe gelmeyen kadınlarla görüşüp, işlerine dönmeleri için ikna etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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