Taciz iddiasıyla suçlanan Kevin Spacey mahkemeye çıkmak istemedi

Genç bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla pazartesi günün hâkim karşısına çıkacak olan Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey, duruşmanın şöhretini kötü etkileyeceği gerekçesiyle mahkemeye gitmeme talebinde bulunsa da talebi mahkeme tarafından reddedildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, House of Cards dizisinde rol alan ünlü aktör Spacey, 2016 yılında genç bir erkeği taciz etme suçlamasıyla 7 Ocak Pazartesi günü Massachusetts mahkemesinde yargılanacak.

59 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, “bu dava ile bağlantılı olarak yaratılan olumsuz reklamı güçlendireceği” gerekçesiyle mahkemede bulunmamayı talep etse de makheme başkanı Thomas Barrett talebi reddetti. Spacey, cinsel saldırı iddialarından suçlu bulunmayacağını da belirtti.