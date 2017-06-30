Taciz iddiasına linç girişimi

Sinop’ta iddiaya göre, mağazada bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğrafını çeken kişi, fark edilince linç edilmek istendi. İhbar üzerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay Sinop'un Sakarya İlçesi'nde meydana geldi. Mağazada alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çektiği iddia edilen bir kişi, mağazadaki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Kimliği belirsiz kişi, tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polisin güçlükle öfkeli kalabalığın elinden kurtardığı zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)