Taciz iddiasına linç girişimi!

T24 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yakalanan, 4 şüpheliye linç girişiminde bulunuldu. Öfkeli kalabalık, şüphelilerin işyerlerini yaktı.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde çocuklara cinsel tacizde bulundukları ileri sürülen K.Ö, H.K, R.T. ve F.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu sırada bir grup, şüphelileri linç etmek amacıyla 2. Cadde'de bulunan adliye binasına girmek istedi.



Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis gaz bombası atarak ve biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Gruptan bazı kişiler polise taş attı.



Grup ara sokaklara kaçtı.



Öfkeliği kalabalığın uzaklaştırılmasının ardından ilçede elektrikler kesildi.



Elektriklerin kesilmesiyle birlikte şüpheliler sıkı güvenlik önlemleri altında Hükümet Konağı binasından çıkarılarak, kapıda bekletilen zırhlı polis araçlarını bindirildi.



Bu sırada çevreden ayrılmayan bir grup şüphelilere saldırdı. Önlem alan polis, şüphelileri zırhlı araçlarla bindirip, hızla olay yerinden uzaklaştırarak Silopi Kapalı Cezaevi'ne götürdü.





İşyerleri yakıldı



Adliye önünden ayrılan öfkeli kalabalık, bu kez tutuklanan şüphelilerin işyerlerini hedef aldı.



Şüphelilere ait, Tekel büfesi, taksi durağı, ateşe verilip yakılırken, berber dükkanı da atılan taşlar ve camları kırıldıktan sonra tahrip edildi.



Ateşe verilen işyerlerindeki yangını polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından söndürülürken, işyerleri kullanılamaz hale geldi.



Olaya tepkisini sürdüren öfkeli vatandaşlar müdahalade bulunan polise de tepki gösterirken, ilçede yaşanan gerginlik geç saatlere kadar sürdü.









