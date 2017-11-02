Taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarına tepki olarak başlayan ve internette çığ gibi büyüyen #Meetoo kampanyasının yarattığı domino etkisi sürüyor. Birçok ünlü isim hakkında basına art arda taciz suçlamaları yansırken, bazı kurumlarda taciz ve tecavüz vakalarına yönelik ek önlemler alınıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 yılında Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında bir kadın gazetecinin dizine birçok kez dokunduğuna dair suçlamaların ardından istifa etti. Fallon'a yönelik suçlama, geçtiğimiz günlerde bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. BBC, Fallon'un, yıllar sonra ortaya çıkan bu olay nedeniyle sözcüsü aracılığıyla özür dilediğini bildirmiş, suçlamayı yapan gazeteci de olayın kendisi için kapandığını belirtmişti. Ancak İngiliz basınında Fallon hakkında yeni iddialar ortaya atılabileceği haberlerinin ardından Muhafazakar Partili Fallon'dan istifa mektubu geldi.

İngiliz The Times gazetesi aralarında birçok hükümet yetkilisinin de bulunduğu yaklaşık 40 muhafazakar vekilin de "uygunsuz davranışta" bulunduğu iddialarının yer aldığı bir belgeye yer verdi. Gelişmelerin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentodaki cinsel istismar vakalarına karşılık daha etkili önlemler alınmasını talep etti.

AP özel komite görevlendirecek

Avrupa Parlamentosu (AP) kendi bünyesindeki cinsel taciz iddialarını araştırması için dışarıdan bir komiteyi görevlendirmeye hazırlanıyor. Basına yansıyan haberlere ve gelen şikayetlere göre AP çalışanları arasında da cinsel taciz ve tecavüz iddiaları bulunuyor.

AP Başkanı Antonio Tajani suçlamaları 'şok edici' olarak nitelendirmiş ve konuyu gündeme alacaklarını açıklamıştı. Avrupa Parlamentosu'nda geçen sene bu tür şikayetlerin iletilebileceği bir birim oluşturulmuştu.

Avrupa Birliği'nin 32 binle en fazla çalışana sahip kurumu olan Avrupa Komisyonu geçen hafta yaptığı açıklamada son beş yıl içinde ayda ortalama bir kez personelden "uygunsuz davranış" şikayeti aldıklarını bildirmişti.

Hollywood'da artarda yeni iddialar

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen taciz ve tecavüz iddialarının ardından ünlü aktör Kevin Spacey de bir başka aktör Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmıştı. Rapp, 1986 yılında, 14 yaşındayken gittiği bir partide o sırada 26 yaşında olan Kevin Spacey tarafından taciz edildiğini söylemişti.

Spacey, Rapp'in iddiaları üzerine, olayı hatırlamadığını ama anlatılan "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti. Spacey'nin aynı açıklamada eşcinsel olduğunu da ilk kez dile getirmişti. Ancak ünlü aktörün bu açıklamayı taciz iddiasına cevaben yapmış olması yoğun eleştirilere yol açmıştı.

Birkaç gün sonra Meksikalı aktör Roberto Cavazos'un da Kevin Spacey'nin bazı davranışlarının taciz sınırına yaklaştığı yönündeki yeni iddialarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Netflix şirketi Spacey'in son projesi olan House of Cards dizisinin yapımını durdurdu.

"O bir avcıydı, bense çocuktum"

ABD'lı oyuncu Dustin Hoffman da taciz iddialarıyla karşı karşıya. Yazar Anna Graham Hunter 1985 yılında Death of a Salesman filminde prodüksiyon asistanı olarak çalışırken Hoffman'ın kendisini birçok kez taciz ettiğini iddia etti. O dönem 17 yaşında olan ABD'li yazar, Hoffman'ın kendisine masaj yapmasını istediğini, kalçalarını ellediğini, kinayeli ifadelerle kendisini sıkıştırdığını söyledi. Hunter "O bir avcıydı, bense çocuktum ve bu bir cinsel tacizdi" açıklamasını yaptı.

Hoffman hakkındaki iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Kadınlara "çok büyük saygı duyduğunu" belirten Hoffman, davranışları nedeniyle bir kadını "rahatsızlık verici bir duruma" sokmuş olabileceği için kendisini korkunç hissettiğini belirtti ve "Bu benim kişiliğimi yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

dpa/AFP,BW/ÖA

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