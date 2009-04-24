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Taciz iddiaları mahkeme koridoruna taşınacak

Tacizine uğradığını iddia eden oyuncu Selen Görgüzel , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

24 Nisan 2009 03:00

'Zoraki Başkan' adlı dizide yapımcı Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur’un tacizine uğradığını iddia eden oyuncu Selen Görgüzel , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Görgüzel, dilekçesinde “Nihat Özcan bana ’Yavruya bak. Bu insana kalp krizi geçirtir, gömleğini aç göğüslerini göreceğim, TRT dizisi olmasa daha sana neler yaparım ama dua et TRT’ye çekiyoruz’ diyerek, sözlü tacizde bulundu. Bununla yetinmeyen Özcan, gece konuşmak için odasına çağırıp zorla öpmek istedi. Odadan çıkmak istedim, bu defa saçlarımdan tutarak yatağa çekmeye çalıştı, zor kurtuldum” dedi.

Görgüzel, oyuncu Ferdi Akarnur’dan da şikayetçi oldu: “Yaş olarak büyük olduğu için ’ağabey’ diye hitap ettim. ’Bana ağabey demekle bu işten kurtulamazsın, bu iş eninde sonunda olacak, ağabey demeye kalkışırsan ensest yaşarız’ yanıtını verdi. Beni zorla öpmeye çalıştı karşılık vermeyince de azarladı.”
Görgüzel, şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da kendisine “hafif kadın” ve “alkolik” yakıştırması yaptığı için cezalandırılmasını istedi.

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