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Ekonomi

Tacirler Yatırım / Gökşen: Enflasyon beklentiyi aşarsa gelişen ülke paraları olumsuz etkilenir

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ABD enflasyon verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesinin gelişen ülke para birimlerine olumsuz etki yapacağını belirterek Cuma günü açıklanan ücret verisinin e

13 Mart 2018 13:27

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ABD enflasyon verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesinin gelişen ülke para birimlerine olumsuz etki yapacağını belirterek Cuma günü açıklanan ücret verisinin enflasyon endişelerini bir nebze dindirdiğini söyledi. 
ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verilerine ve piyasalara olası etkisine dair değerlendirmeler yapan Gökşen, şunları söyledi:
“ABD enflasyon verisinin çok yüksek gelerek ABD Merkez Bankası’nın beklenenden hızlı bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik endişeler, ücret verisinin beklenenden zayıf gelmesiyle bir nebze rahatladı.
“Eğer bugün ABD enflasyon verisi beklenti üzerinde gelirse dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket görürüz ve bu gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansır.
Dolar/TL 3.80-3.85 bandındaki seyrine devam eder
“Dolar/TL için kısa vadeli öngörümüz 3.80-3.85 bandındaki seyrini sürdüreceği.
“Tam tersi beklenenin altında bir enflasyon gelmesi ise gelişen piyasaları bir nebze rahatlatır. Fakat artık verilerin etkisi çok kısa süreli oluyor. Belirli bir etki olması için verinin beklentiye göre çok yüksek veya çok düşük gelmesi gerekiyor.
Trump’ın yeni danışmanının piyasalara etkisi sınırlı olur
“ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını tetikleyen gümrük vergileriyle ilgili kararı, bence daha çok NAFTA serbest ticaret anlaşmasının yeniden görüşüldüğü süreçte pazarlık gücü oluştursun diye almış gözüküyordu. Çin’i hedefler gibi görünse de Çin’in ABD ithalatındaki payı küçük. Dolayısıyla ben bu açıklamaların NAFTA süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
“Ayrıca gümrük vergileri konusunda alınan kararlar esnek ve ucu açık. Tabii bu sadece bir kapı – bu kapının açılması ve bir misilleme riski var. Avrupa Birliği’nden ya da ABD’nin vergilerinden zarar gören bir ekonomiden misilleme hareketi gelip gelmeyeceği takip edilecek.
“Trump’ın eski Baş Ekonomik Danışmanı Gary Cohn’un istifası zaten piyasalara gerekli mesajı vermişti. Trump’ın etrafında bir sirkülasyon var. Yerine gelebilecek bir ismin –CNBC’nin muhafazakar ekonomi yorumcusu Lawrence Kudlov da dahil – piyasalara büyük bir etkisi olmaz.

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