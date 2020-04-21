Tacınur'un yakında piyasaya çıkacak ilk solo albümünden 'Her Şey Güzel Olacak' yayında!

Yıllardır Selami Şahin'in vokalistliğini üstlenen Tacınur'un hazırlıklarını tamamladığı ilk albümünden "Her Şey Güzel Olacak" müzikseverler ile buluştu. "İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde insanlara umut vermek ve müziğin iyileştirici etkisine vurgu yapmak için bu şarkıyı Youtube üzerinden paylaştığını" söyleyen Tacınur, '7'lik' adını verdiği ilk albümünün ise hazırlıklarının tamamlandığını en yakın sürede piyasaya çıkacağını ifade etti.

Son üç yıldır solo kariyerine ağırlık veren Tacınur, Semih Erdoğan şefliğindeki ekibi ile uzun yıllardır birlikte çalışıyor.

Tacınur kimdir?

Ortaokul yıllarında Bursa Devlet Konservatuarı Viyola Ana Sanat Dalında eğitim alarak müziğe başlayan Tacınur Kütükoğlu, müzik eğitimine Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Viyola Anasanat Dalı ile devam etti. Lisans eğitimini Balıkesir Necatibey Müzik Öğretmenliği bölüm birincisi olarak tamamladı.

Balıkesir'de kurdukları grupla 4 yıl solistlik yaptı, 2012 yılından bu yana Selami Şahin'in vokalistliğini üstleniyor. Tacınur solo kariyerinin yanı sıra, Selami Şahin ile birlikte çalışmayı da sürdürecek.

2016 yılından beri söz ve besteleri kendisine ait olan bir albümün hazırlıklarını sürdüren Tacınur bu çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Aranjörlüğünü Semih Erdoğan'ın üstlendiği albümde yer alan "Acemi Yalnızlığım" adlı parçanın sözleri ise Tacınur'un annesine ait.

Menajerliğini Nalan Höke Turan'ın üstlendiği 7'lik albümüne katkı verenler şöyle: