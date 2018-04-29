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BBC Türkçe

Tacik hükümetinden kadınlara 'kılık kıyafet' kitabı

Tacikistan Kültür Bakanlığı, kadınlara ne tip kıyafetler giymeleri gerektiğini gösteren bir tavsiye kitabı yayımladı. Kitapta İslami tarzda kıyafetlerin giyimi ise önerilmeyenler kısmında yer aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Tacikistan hükümeti, kadınlara nasıl giyinmeleri ve nasıl giyinmemeleriyle ilgili tavsiyeler içeren bir kitap yayımladı.

Tacikistan Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tavsiyeler Kitabı'nda '7'den 70'e kadınlara uygun kıyafetler' tanıtıldı.

Asia-Plus internet sitesinde yer alan habere göre kitapta iş yerinde, ulusal ve resmi tatillerde, düğünlerde hatta hafta sonu ne tip kıyafetler tercih etmeleriyle ilgili tavsiyeler bulunuyor.

Kitapta ayrıca 'Tacik kadınlar neler giymemeli' başlıklı bir bölüm de var.

Siyak giysiler, başörtüsü, tesettür, İslami giyim 'önerilmeyen' kıyafetler arasında gösteriliyor. Tacik toplumunda başörtüsü ve tesettür yaygın olmasına rağmen Devlet Başkanı Emomali Rahmon İslami giyimi eleştirmişti.

Mini etekler, göğüs ve sırt dekoltesi olan 'çok Batılı' görünen kıyafetler de tavsiye edilmeyenler arasında.

Sitenin haberine göre kitapta "Kamuya açık alanlarda parmak arası terlik ve her türlü terlik, dar pantolon veya sağlığa zararlı sentetik kıyafetler de tavsiye edilmiyor" deniyor.

Eski Sovyet ülkesi Tacikistan'da nüfusun büyük bir bölümü Müslüman ama hükümet geleneksel kültürün daha laik olması için çalışmalar yürütüyor.

Kitaba sosyal medyadan bazı eleştiriler geldi. Bir kullanıcı tavsiyeler için 'çok güzel' dedi ama geleneksel kıyafetlerin çok yüksek fiyattan satılmasından şikâyetçi oldu: "Bize kıyafetleri de Kültür Bakanlığı alsın" mesajı paylaşıldı.

Bazıları da hükümeti, ülkeyi Kuzey Kore'ye dönüştürmekle suçladı:

"Kültür Bakanlığı böyle saçmalıklar icat edeceğine diğer meselelerle ilgilensin."

Bir diğer okur da 'vücudun bazı kısımlarını ortaya çıkaran dar kıyafetlerin tavsiye edilmediği'yle ilgili mesajında "Vücudun hangi bölümleri? Beyinleri de kapsıyor mu?" sorusunu sordu.

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