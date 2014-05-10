Taci Kalkavan'dan avatarlı cevap

Twitter'ın Türkiye'de büro açıp açmayacağı ve Türk Mahkemeleri'nin verdiği kararlara uyup uymayacağı konuşulurken, Bursa'daki bir yerel mahkeme başkasına ait fotoğrafı kullanıp Taci Kalkavan ismiyle 300 bin kişiye ulaşan kişinin hesabının kapatılmasına karar verdi. Twitter fenomeni ise profil fotoğrafını değiştirerek anında cevap verdi.

Dava konusu Orhangazili firma sahibi Adem Aydın'ın (46) kendisine ait fotoğrafların Taci Kalkavan isimli hesapta kullanılmasını şikayet etmesiyle başladı.

Adem Aydın, kendi fotoğraflarını profil fotoğrafı olarak kullanan 'Taci Kalkavan' takma isimli twitter fenomeni Orçun Ortaç hakkında Orhangazi Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açılması için başvuruda bulunmuştu. Daha önce de dava açan ancak sonuç alamayan Adem Aydın’ın ikinci davasından beklenen karar çıktı.



Fotoğrafları kılıktan kılığa sokuldu



Adem Aydın’ın gençlik yıllarında çektirdiği fotoğraflar kullanılarak twitter’da 'Fikirtepeli asi karakter Taci Kalkavan' takma ismiyle hesap açıldı. 2010 yılında açılan hesabın takipçileri giderek artarken, bunu 2012 yılında fark eden Adem Aydın büyük şaşkınlık yaşadı. Hesabın sahibi Orçun Ortaç ile de görüşmeler yapan Adem Aydın fotoğrafları kılıktan kılığa sokularak kullanılmaya devam edince, halen 280 binden fazla takipçisi bulunan 'Taci Kalkavan' hesabının kapatılması için Orhangazi Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.



Engellenmesine karar verildi



Orhangazi Sulh Ceza Mahkemesi’nde Adem Aydın’ın başvurusu üzerine açılan dava karara bağlandı. Mahkeme; Adem Aydın’ın resminin kullanılarak internet ortamında küfürlü ve siyasi içerikli konuşmalar yapıldığı, resmine çeşitli ilaveler yapılarak kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu tespit edildi. Mahkeme sonucunda ise; Adem Aydın’ın ile ilgili her türlü yayın içeriğinin kişilik haklarının korunması amacıyla https//twitter.com/taci_kalkavan adresine erişimin engellenmesine, gereğinin yapılması için kararın TİB’e gönderilmesine karar verdi.



Hesap hala açık



Orhangazi Sulh Ceza Mahkemesi, Adem Aydın’ın 14 Nisan’da kabul ettiği talebini 16 Nisan’da karara bağladı. 7 günlük itiraz süresinin de geçmesine ve engellenme kararının TİB’e gönderilmesine rağmen taci_kalkavan hesabı kullanılmaya devam ediyor ve halen 280 Bin’in üzerinde takipçisi var.



Taci Kalkavan'dan jet cevap



Twitter fenomeni ise haberin duyulmasının ardından profil fotoğrafını değiştirerek "Böyle oldu mu arkadaşlar?" dedi. Hesaba ait profil fotoğrafında Taci Kalkavan'ın karikatür çizimi bulunuyor.