Tacı geri alınan Itır Esen hakkında soruşturma başlatıldı

Twitter'da "15 Temmuz"a ilişkin yaptığı iddia edilen bir paylaşım nedeniyle "Miss Turkey" tacı elinden alınan Itır Esen, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatı ile birlikte gelen Itır Esen'in, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısınca "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Esen'in ifadesinde söz konusu paylaşımında hakaret kastının olmadığını, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

Esen hakkında Twitter'raki paylaşımı nedeniyle 3 vatandaşın şikayette bulunduğu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Esen hakkında, TCK'nın 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.