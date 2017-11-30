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Tacı elinden alınan Itır Esen," Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan ifade verdi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifad

30 Kasım 2017 19:27

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi. Esen\'in, soruşturmaya konu tweetinde hakaret kastı ile hareket etmediğini, sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle üç kişinin şikayet ettiği Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, Esen\'in soruşturma kapsamında bugün, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiği öğrenildi.
SAVCIYA İFADE VERDİ
Hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan soruşturma başlatılan Itır Esen\'in sorgusunda, soruşturmaya konu tweeti hakaret kastı ile atmadığını söylediği belirtildi. Esen\'in, tweette konuya ilişkin sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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