Tac Mahal: Hindistan'da bir iş insanı eşine sevgisini göstermek için anıtın replikasını yaptırdı
Burhanpur kentinde yaşayan 52 yaşındaki Anand Prakash Chouksey, eşi için 20 milyon rupiye (260 bin dolar) yaptırdığı "aşk anıtı"nın aynı zamanda kente de bir armağan olduğunu söyledi.
Anand Prakash Chouksey
29 Kasım 2021 16:51
Hindistan'da bir iş insanı 27 yıllık eşi için ünlü Tac Mahal'in küçük bir replikasını yaptırdı.
Madhya Pradeş eyaletinde Burhanpur kentinde yaşayan 52 yaşındaki Anand Prakash Chouksey, eşi için 20 milyon rupiye (260 bin dolar) yaptırdığı "aşk anıtı"nın aynı zamanda kente de bir armağan olduğunu söyledi.
Tac Mahal, 17. yüzyılda Babür İmparatorluğu hükümdarı Şah Cihan'ın, 14. çocuklarının doğumunda ölen eşi Mümtaz Mahal anısına imparatorluğun başkenti Agra'da yaptırdığı anıt mezardı.
Tac Mahal, Covid salgını öncesinde günlük 70 bin ziyaretçi ile Hindistan'ın en fazla turist çeken yapısıydı.
Chouksey'in 200 bin metrekarelik bir alan içinde yaptırdığı replikayı çok sayıda kişi ziyaret etti.
Çiftlerin evlenmeden önce buraya gelip fotoğraf çektirdiklerini belirten iş insanı evinin tüm ziyaretçilere açık olduğunu ama burada yaşadıkları için herkesin eve girmesine izin vermediklerini söyledi.
Esas olarak Tac Mahal'den esinlendiğini belirten Chouksey, yapının iç düzenlemesinin tamamen İslami olmadığını, modern dokunuşlara yer verildiğini belirtiyor.