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Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti, omuzlarda taşındı

SARICAKAYA (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi

12 Kasım 2017 16:52

SARICAKAYA (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi. Dağıtım töreninde emekli öğretmen Mustafa Suna, tabutun içene girip, sağlamlığını kontrol etti. Suna, bir süre omuzlarda taşınırken yapılan \'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?\', \'İyi bilirdik\' konuşmaları, törene katılanları güldürdü. 
Tabutların dağıtımı, Cami Kebir Mahallesi Camii\'nde yapıldı. Sarıcakaya Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı\'nın da katıldığı tabut dağıtımında imam hatip lisesinden emekli olan öğretmen Mustafa Suna, tabutun içine girerek, sağlamlığını kontrol etti. Suna\'nın tabuta girip, görevliler tarafından bir süre omuzlarda taşındığı sırada \'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?\', \'İyi bilirdik\' konuşmalarının yapılması, tabut dağıtımına katılanları güldürdü.
Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce köy olan ve ilçe merkezine uzak mesafede bulunan mahallelerdeki camilere tabut bağışladıklarını söyledi.

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